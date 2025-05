Muere la estrella del boxeo Georgia O’Connor dos semanas después de casarse

El boxeo británico y mundial está de luto tras el fallecimiento de Georgia O’Connor, una de las promesas más brillantes del deporte, que ha muerto a los 25 años, apenas dos semanas después de haberse casado con su pareja, Adriano Cardinali.

O’Connor, nacida en Durham, Inglaterra, fue diagnosticada en octubre de 2024 con un cáncer raro y agresivo, considerado incurable. A pesar del devastador diagnóstico, la joven boxeadora mostró una actitud positiva y resiliente, compartiendo en sus redes sociales. «Tengo lo que la gente considera la peor enfermedad conocida por el hombre, pero todavía soy capaz de sonreír, reír y ser yo misma», decía hace unos meses.

