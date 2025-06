Alcaraz grita, sonríe, se lleva el dedo índice a la oreja y celebra sobre la hierba de Queen’s al someter (7-5, 6-4) a un Lehecka de buenas intenciones pero superado por la solidez del murciano. Ha logrado Carlitos la sana costumbre de, cuando llega a una final, ganarla. «La finales están para eso», ha comentado en más de una ocasión. De 26 ha ganado 20, la última le encumbra como campeón por segunda vez del torneo de Queen’s y le dispara hacia su tercer Wimbledon.

Se intuía un partido de pocos breaks entre dos tenistas amigos de su servicio, especialmente el checo. Sus 185 centímetros de altura y brazos espigados le permiten golpear la pelota arriba y tener un cañón en el saque. Y Alcaraz, que a principio de temporada andaba a vueltas introduciendo modificaciones al servicio, ha alcanzado la plenitud una vez llegada la gira de hierba. Sólo cedió cuatro puntos al saque en el primer set y firmó 17 aces totales. Intratable.

Las sensaciones transmitían la superioridad de Alcaraz, pero no se traducían en el marcador. Lehecka también sostenía su servicio. Con menos brío que el murciano, pero ahí se mantenía el checo, agarrado al partido. No fue hasta el desenlace del primer set cuando Carlitos quebró a Jiri con un punto de espaldas y buenos restos. Sufría Lehecka cuando Alcaraz abría la pista, lo detectó el de El Palmar que lo atacó una y otra vez hasta llevarse la primera manga.

La inercia y el aire soplaban a favor de Alcaraz, que en la segunda manga volvió a exhibir un gran nivel de primeros saques. Sin embargo, Lehecka, que ya venció a Carlitos esta temporada en Doha, no se iba del partido. He ahí la dificultad del tenis, la fortaleza mental. El checo había firmado un primer set prácticamente perfecto, pero no se lo había llevado y reseteó de inmediato. Continuó con la misma hoja de ruta. Potente servicio y buen juego en la red.

Elevó su porcentaje de punto con el primer servicio y no permitió bola de break a alguna a Carlitos en el segundo set. Alcaraz tampoco cedía y la manga se fue al tie break, al cara o cruz. Y ahí así, llegó quiebre. Hasta cinco roturas. La moneda sonrió al checo que logró forzar la tercera manga y pareció mandar un mensaje al murciano. ‘Si quieres ganarme, vas a tener que trabajártelo’.

Alcaraz no estaba jugando como si fuera una exhibición, pero tampoco a pleno rendimiento. Se le intuía cierto freno de mano echado. No por sus juego, ni frescura de piernas, que rallaron un gran nivel, sino por la cierta precipitación a la hora de tomar alguna decisiones. Con la llegada del set definitivo, Carlitos metió una marcha más y Lehecka perdió un poco el foco, tanto al saque como en el resto. Se abría una puerta que Alcaraz derribó sin preguntar. Se apuntó cinco de los seis últimos juegos del partido con dos breaks incluidos y volvió a retozarse sobre la hierba. El de El Palmar se instala en la victoria, 18ª consecutiva. ¿Quién le puede detener ahora mismo?