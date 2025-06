Qué diferencia horaria hay con Charlotte y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes sigue su curso y este domingo 22 de junio vuelven a disputarse otros cuatro partidos del campeonato, entre los que destacan los duelos del Manchester City, Juventus de Turín y el Real Madrid, que disputará su segundo choque ante el Pachuca, y con la obligación de conseguir su primer triunfo en el campeonato intercontinental. En su debut, el conjunto madridista solo pudo conseguir un punto (1-1) ante el Al Hilal, equipo cargado de viejos conocidos de la élite europea, como es el caso de Bono o Renan Lodi, exfutbolistas de Sevilla o Atlético de Madrid, respectivamente.

En la previa del encuentro ante el conjunto mexicano, Xabi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid, habló sobre la importancia de sumar de tres e intentar encarrilar el pase a la siguiente fase. «Nos espera un partido intenso, queremos jugar bien y ganar. Tenemos la necesidad de ganar y acabar con una sensación mejor de la del otro día. Solo llevamos cinco días. Se buscan soluciones que se deben fundamentar en el día a día. Hay que ser flexibles y ver lo que se necesita. La primera parte del otro día no fue buena, pero la reacción fue positiva. Nos juntamos más y mejoramos con el balón. Esa debe ser un poco la línea y de ese hilo tiramos un poco. Pero llevamos cinco días entrenando. Querer hacer demasiado en poco tiempo puede ser contraproducente. Hay que saber manejar la información y priorizar», añadió el tolosarra.

