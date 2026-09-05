Los colegios de médicos de toda España han comenzado a movilizar a sus colegiados para reforzar la atención sanitaria en Ceuta ante la situación extraordinaria que atraviesa la ciudad, ofreciendo a los facultativos la posibilidad de desplazarse temporalmente para prestar asistencia. En este marco, el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha trasladado a sus profesionales de manera inmediata las posibilidades actuales de colaboración sanitaria en Ceuta, de acuerdo con la información recibida a través del ámbito de la Organización Médico Colegial de España (OMC).

La sanidad de Ceuta afronta una situación de máxima presión asistencial tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, que ha obligado a los servicios sanitarios a asumir una demanda de miles de personas. La llegada masiva de inmigrantes ha añadido nuevas necesidades de atención a un sistema gestionado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García y que ya arrastraba falta de médicos y dificultades para cubrir determinados puestos, tensionando tanto la Atención Primaria como las urgencias y el Hospital Universitario de Ceuta.

Ante este escenario, los profesionales reclaman refuerzos y las organizaciones médicas de todo el país han comenzado a movilizar facultativos de otras provincias para tratar de aliviar una situación que amenaza con desbordar unos recursos sanitarios limitados. A pesar de que Mónica García anunciara un refuerzo de 90 profesionales, lo cierto es que desde Ceuta se ha insistido en que no se han llegado «ni a cuatro» los medios trasladados a Ceuta de la península.

En este momento, y con el fin de canalizar la ayuda de forma ordenada, se trasladan dos vías concretas de colaboración para profesionales médicos:

Voluntariado médico-sanitario

«La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) busca incorporar médicos a una bolsa de profesionales para realizar labores de voluntariado médico-sanitario extrahospitalario en Ceuta, con una duración aproximada de una a dos semanas».

Según la información trasladada al Colegio, esta colaboración se desarrollaría bajo la coordinación de Cruz Roja, con el objetivo de reforzar «la atención sanitaria sobre el terreno y evitar duplicidades con las entidades que ya trabajan en la zona».

Según la información publicada, la FCOMCI asumirá el seguro de viaje, el seguro de responsabilidad civil profesional, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento de los médicos voluntarios, mediante la financiación correspondiente del Consejo General a la Fundación.

En el caso de los médicos que trabajen en el SESCAM, la gestión de los días de libre disposición o de los permisos necesarios dependerá de cada gerencia y deberá tramitarse por los cauces habituales. No obstante, las solicitudes contarán con el apoyo del presidente de la FCOMCI y del presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Requisitos:

No es imprescindible haber participado previamente en proyectos de cooperación internacional, aunque esta experiencia se valorará positivamente.

Tampoco se exige conocimiento específico de patología tropical, si bien será considerado un elemento añadido.

También se valorarán los conocimientos o experiencia en Medicina Preventiva y Salud Pública.

El castellano es suficiente para desarrollar la labor asistencial, ya que se dispone de apoyo de traducción al dariya cuando sea necesario. El conocimiento de francés o inglés será valorado positivamente.

En cuanto a vacunación, será suficiente con disponer de la cobertura vacunal correspondiente al calendario español. No se requiere ninguna profilaxis específica adicional.

Dado que se trata de un entorno social complejo y diverso, se valorará especialmente la capacidad para desenvolverse con serenidad, flexibilidad y empatía en situaciones emocionalmente exigentes. Asimismo, se recomienda mantener discreción y responsabilidad en redes sociales durante la participación en el proyecto, preservando la confidencialidad y evitando situaciones de exposición innecesaria.

Para participar en la vía de voluntariado será necesario disponer del título de médico u homologación correspondiente, en su caso válido para el ejercicio de la profesión en España, así como de la colegiación correspondiente.