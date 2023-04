Un matrimonio de la localidad riojana de Munilla, en la comarca de Arnedo de 109 habitantes, se enfrentará en las elecciones municipales del 28 de mayo: Miguel Martínez se presentará por el Partido Popular y Mercedes López por el PSOE. La pareja, que lleva 26 años casada, reconoce que está «bien avenida» a pesar de ser rivales en la arena política. Su secreto: no hablar de las elecciones en casa.

Son sus hijos, de 18 y 23 años, a los que no les ha sentado tan bien la idea de ver a sus padres luchando para hacerse con un asiento de concejal en su pueblo. Según ha relatado Mercedes López, no les ha gustado que se haya metido en política, ya que, «incluso, cuando estuve de juez de paz, me dijeron que lo dejara en el momento que pudiera».

Mercedes López, que se presenta por primera vez, una idea del alcalde socialista del pueblo de Arnedillo, Pedro Montalbo, ha reconocido que «llevaba tiempo que no me gustaba la forma de comunicar del Gobierno municipal hacia sus vecinos» en lo referente a los asuntos del pueblo. Sin embargo, ha sido el reciente cierre del bar social «sin dar explicaciones, al pueblo por parte del Ayuntamiento, ha sido la gota que ha colmado el vaso», según ha explicado, el detonante para dar el salto a la política y enfrentarse a su marido.

Todavía así, la candidata del PSOE ha recalcado que, con su candidatura, no tiene nada personal contra el partido del padre de sus hijos. Simplemente, ha decidido buscar formas «de abrir otra puerta, que no haya una mayoría absoluta en este pueblo, como la hay actualmente». «Respeto y admiro a mi marido», ha recalcado la candidata, del que ha destacado que es un hombre «muy trabajador», a lo que éste ha añadido de su mujer: «En casa no hablamos de política y, con vernos la cara, ya sabemos lo que pensamos».

A juzgar por los resultados de contiendas electorales anteriores, será Mercedes López la que tenga que pelear más para ganarse el favor de los votantes. El Ayuntamiento de Munilla, que es concejo abierto, cuenta con cinco concejales, cuatro del PP y uno del Partido Riojano (PR+).

Miguel Martínez, que luchará junto al actual alcalde el popular Claudio García Lasota, como número 3, es desde hace 20 años edil de esta formación.