El cargo de Vara que tiene una fotovoltaica quiso poner a su mujer al frente del negocio para camuflarlo

El escándalo del director de la Agencia de la Energía nombrado en Extremadura por Guillermo Fernández Vara y que no quiere dimitir sigue en aumento. El PSOE no quiere cesarlo. Y no lo quiere quitar pese a que el director de la Agencia –Cosme Segador– tiene una empresa fotovoltaica mientras es él directamente el que controla y promociona ese área energética.

Pero es que Segador es, además, el marido de la responsable del PSOE extremeño de Cambio Climático –Eva Chinarro-. Y era tan consciente Segador de sus irregularidades en el cargo que en 2016 pretendió poner a su mujer al frente de su negocio privado para despistar a las autoridades y camuflar su situación.

La prueba definitiva de esta irregularidad aparece en el mail al que ha tenido acceso OKDIARIO. Un mail remitido por el propio Segador a mitad de 2016 para convocar la junta ordinaria en su empresa fotovoltaica añadiendo un punto muy relevante: elevar al cargo de administradora a su mujer, Eva Chinarro.

En el propio texto del mail que hoy reproduce OKDIARIO se puede leer escrito por el director de la Agencia pública de la Energía que la “finalidad” es “evitar la causa de incompatibilidad (prevista en los estatutos) que previsiblemente sobrevendrá, por la actividad de D. Cosme”. Es decir, que el alto cargo hace más de dos años que sabe que no debería haber ejercido el cargo y no lo ha abandonado.

Todo ello en medio del siguiente panorama de absoluta irregularidad. Primero, porque el director general de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), Cosme Segador, designado por Guillermo Fernández Vara, ha batido el récord de puertas giratorias en una misma administración.

Mantiene un contrato de alta dirección con la Agencia de 49.359 euros anuales. Es profesor asociado universitario en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. Es copropietario al 50% de la Fotovoltaica Del Prior 6 S.L. -que controla él mismo desde Agenex-. Y es el marido de la citada Eva Chinarro, la secretaria ejecutiva de Cambio Climático del PSOE en Extremadura y concejala socialista en el Ayuntamiento de La Albuera -la persona que diseña en ese partido, buena parte de las exigencias y reformas en materia de control medioambiental a las energéticas-.

Todo un combinado sobre el que ya ha puesto la lupa el PP de Extremadura y por lo que va a pedir el cese inmediato de esta situación de absoluta incompatibilidad múltiple o puerta giratoria digna de récord.

Sueldo de cerca de 50.000 euros

El Director General de Agenex desde su creación ha sido siempre un profesor de la Universidad de Extremadura quien, en virtud de un convenio, percibía un sueldo por dedicación parcial de 16.320 €. Con la llegada al Gobierno de Fernández Vara, su consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro Ribera convocó una Asamblea Extraordinaria en diciembre de 2015 y nombró a Cosme Segador Vega como Director General. Eso sí, con un sueldo de dedicación exclusiva y un sueldo de 49.359 €.

Las vinculaciones de Cosme Segador con el PSOE de Extremadura explican todos estos cambios. Segador es el marido de la Secretaria Ejecutiva de Cambio Climático del PSOE en Extremadura y concejala del PSOE en la Albuera, Eva Chinarro García. Ella fue, además, diputada de la Diputación Provincial de Badajoz.

Segador ejerce también de profesor asociado universitario en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, labor que es claramente incompatible con un contrato de alta dirección remunerado con casi 50.000 € al año y que, como característica principal de ese contrato, mantiene la exclusividad.

El nombramiento que realizó José Luis Navarro incurre en otra clara incompatibilidad, al ser Cosme Segador propietario al 50% de la fotovoltaica denominada Fotovoltaica Del Prior 6 S.L., sociedad en la que ocupa el cargo de Administrador Solidario desde 2007 y que sigue ocupando actualmente, tal y como certifica a día de hoy el Registro Mercantil de Badajoz.