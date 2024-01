Marlaska apadrina un libro sobre crímenes sin resolver de ETA tras ayudar a quienes no colaboran en ello

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó este pasado martes en la presentación del libro Sin justicia: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, en el que se recuerdan uno a uno los 379 crímenes cometidos por la banda cuyos autores no se han podido esclarecer. En parte, por la nula colaboración por parte de los terroristas de ETA presos que han sido íntegramente acercados al País Vasco por el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de no cumplir con el requisito de ayudar a resolver esos asesinatos.

La presentación ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. En el acto, además de Marlaska, han intervenido el autor, el periodista experto en ETA Florencio Domínguez (director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo) y la ex eurodiputada socialista Paca Sauquillo.

El libro es una denuncia sobre los cientos de familias que aún no conocen quién mató a su ser querido por orden de la banda. Aquellos pistoleros que siguen protegidos por los miembros de ETA, en libertad y en prisión, que no han ayudado a esclarecer esos crímenes.

La presencia de Marlaska en el acto ha sido paradójica. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la firma de Marlaska, ha ejecutado más de 200 acercamientos de presos de ETA al País Vasco. Unos beneficios que, según la ley vigente, requieren de la colaboración de los terroristas con las fuerzas de seguridad y la Justicia para esclarecer atentados pendientes de resolución. No se ha dado el caso. «Nunca», según reconocía el fiscal Carlos Bautista, que lleva 18 años investigando atentados en la Audiencia Nacional.

Pese a ello, la necesario presencia de EH Bildu en la fórmula parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez y las exigencias de los abertzales han provocado el fin de la dispersión aun sin cumplir con ese requisito. Algo que, en la práctica, ha dificultado enormemente la tarea de los investigadores de esos atentados sin resolver.

«El Estado se lo debe»

«En Sin justicia, Florencio Domínguez y María Jiménez analizan uno por uno cada atentado mortal de la organización terrorista que aún no se ha resuelto con una sentencia judicial. Ello implica que los verdugos de más de tres centenares de personas no han sido identificados o que, aun siéndolo, no han sido juzgados y condenados por sus delitos», explica la editora del libro, Espasa Calpe.

«A lo largo del relato individual de cada caso trasluce el sufrimiento añadido de cientos de familias que, además de asimilar la pérdida de su ser querido, debieron resignarse a no obtener la respuesta judicial que el Estado les debía», señalan.

«Si la sociedad española tiene aún deudas pendientes con las víctimas del terrorismo, este libro pone de manifiesto que una de ellas sigue siendo el derecho de varios cientos de familias a la justicia o, al menos, a la verdad», advierten los editores.

Les pide «coordinación»

Con Bildu como aliado preferente para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa, y tras ceder a algunas de sus principales reivindicaciones -como el traslado de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra-, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, reclama a las asociaciones de víctimas de ETA una «mayor coordinación» con sus políticas.

Así lo recoge el departamento en su plan estratégico de subvenciones para los próximos dos años. En el documento, consultado por OKDIARIO, Interior se marca como objetivo «continuar avanzando en una mayor coordinación entre el movimiento asociativo y las actuaciones del Ministerio del Interior».

El Gobierno no ha desvelado el contenido del pacto con Bildu para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, algunos hechos posteriores han revelado su alcance. En diciembre, el PSOE y el partido proetarra cerraban un acuerdo para desalojar a Cristina Ibarrola (UPN) de la Alcaldía de Pamplona. Joseba Asirón (Bildu) fue investido el 28 de diciembre. Además, el PSOE ha permitido en el Congreso la tramitación de una ley de Sumar para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Indultos a etarras

La relación de Sánchez con el partido de Otegi, que no ha condenado los asesinatos de ETA, se ha fortalecido en los últimos tiempos. Lo ha hecho hasta el punto de que Bildu ya es un aliado imprescindible para el presidente del Gobierno. Tras lograr el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas y navarras, su siguiente reivindicación es la amnistía para los condenados.

En la reunión que Alberto Núñez Feijóo mantuvo el pasado 23 de diciembre con Pedro Sánchez, el líder del PP exigió al socialista que rechazara sus pactos con Bildu para, de esa forma, «restaurar el compromiso democrático». Entre las medidas, además de evitar la moción de censura en Pamplona, Feijóo pidió a Sánchez «un compromiso con la no despenalización del enaltecimiento del terrorismo, la prohibición de los homenajes a terroristas y la no concesión de indultos a presos etarras». No encontró respuesta.