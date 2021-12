La Policía se encuentra devastada por los contagios de Covid. El Ómicron ha generado una ola de bajas y el Ministerio ha dado orden de forzar la máquina en el Cuerpo llegando incluso a amenazar con aplicar el régimen de “responsabilidades disciplinarias” si los agentes no se protegen de la forma conveniente como para seguir prestando servicio. De la España de los aplausos a los sanitarios, a la de las amenazas “disciplinarias” a los policías que no se protejan de los contagios por Ómicron. Surrealista pero cierto.

Los policías españoles han empezado a recibir unos mensajes en sus comisarías en los que se les advierte de la aplicación de sanciones incluidas en el régimen de “responsabilidades disciplinarias”. El mensaje remitido por los superiores policiales del Ministerio de Interior señala los siguiente: “Las Jefatura Superior de Policía se está viendo gravemente afectada en su funcionamiento y operatividad por el alto número de funcionarios que están resultado contagiados (Covid-19), alcanzándose unas cifras muy superiores a la media nacional y de la propia Comunidad de Madrid (incidencia acumulada), y, por tanto, no acorde al entorno geográfico en el que desempeñamos nuestra función”.

Tras una afirmación que suena un tanto desconfiada e, incluso, acusatoria hacia quienes fueron unos de los héroes de la primera y más dura de las fases del Covid, el mensaje señala que “por tal motivo y, habida cuenta que prestamos un servicio público calificado de carácter esencial, se recuerda la obligación de cumplir estrictamente las medidas de protección establecidas y difundidas ampliamente por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales”.

El mensaje termina con una frase amenazadora: “Finalmente, significar que el incumplimiento de todas estas medidas y aquellas otras que pudieran acordarse, si la situación así lo requiriera, puede acarrear las correspondientes responsabilidades disciplinarias”. Traducido: sanciones. Y, todo ello, sin barajar como hecho diferencial de los mayores contagios la mayor y obvia exposición de los agentes policiales a los focos de enfermedad precisamente por su trabajo de cara al público y en muchas ocasiones en focos de población con menores dosis de protección frente al virus.

Mensaje fechado un 21 de diciembre

Y todo ello ocurre cuando, además, se confirma una expansión desbordada del Ómicron en todas partes. El mensaje a los policías, de hecho, está fechado un 21 de diciembre, martes. Y, por esas mismas fechas, Madrid incorporaba a sus estadísticas del coronavirus un total de 11.221 nuevos contagios en un día, ese martes día 21. De ellos, 9.518 habían sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y era el récord de casos en toda la pandemia.

Sin embargo, y apuntalando la tesis que defiende el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, esa subida de contagios apenas tuvo efecto en las cifras de presión hospitalaria. Especialmente en las UCI, que no sumaron ingresos entre el lunes y el martes. Además, se llegó a registrar un descenso de fallecidos. Pero, esos datos no parecen importarle demasiado al Ministerio del Interior, más preocupado por el hecho de que los agentes policiales estén operativos. Y para ello, es necesario que no se contagien.

El total de contagios registrados en toda la pandemia bordea ya el millón en la Comunidad de Madrid, lo que supondría que cerca de un 20% de la población ya ha pasado en algún momento la infección. Pero el récord de positivos de ese martes, que demuestra que el coronavirus se encuentra en una fase explosiva nunca antes vista y propiciada por la irrupción de Ómicron, tampoco parece haber tranquilizado a Interior en sus comparativas.

A Marlaska le preocupa que el Cuerpo esté operativo. Y ello, pese a que los agentes acumulan turnos extra precisamente por el COVID y no han dejado de trasladar sus quejas por ello.