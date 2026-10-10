María Jesús Montero, líder del PSOE de Andalucía, ha alabado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. «Gracias por apoyarle siempre y ser fuerte», ha indicado la ex ministra de Hacienda durante el mitin socialista de este sábado en Dos Hermanas (Sevilla).

La que fuera vicepresidenta segunda del Gobierno ha realizado un acto de agradecimiento al líder socialista en el primer acto de precampaña de Sánchez. «Gracias por estos años de gobierno al lado de la gente, demostrando que desde la izquierda, desde las políticas progresistas, se puede crecer más», ha indicado la ahora diputada en el Parlamento de Andalucía y líder de la oposición a Juanma Moreno.

Montero ha incidido en que no se puede «redistribuir mejor» de lo que lo ha hecho Sánchez y ha halagado al presidente por «avanzar en derechos de los trabajadores» y «tener voz propia en el ámbito internacional».

La ex titular de Hacienda ha afeado a la derecha que «ataque, amenace, insulte, ladre, cacaree cada día para intentar callarte». «Gracias por aguantar el insulto desmerecido, el bulo, la mentira y, sobre todo, el ataque personal y a tu familia», ha espetado la dirigente socialista. «Gracias a Begoña por estar ahí, gracias por ser fuerte, gracias por apoyarte siempre», ha manifestado Montero, en alusión a la mujer del presidente.

Posteriormente, los casi 5.000 socialistas que, según el partido, han llenado el auditorio de Dos Hermanas han gritado hasta en nueve ocasiones al presidente del Gobierno: «No estás solo».

«Le han llamado traidor y felón»

«Le han gritado, le han insultado y le han llamado traidor y felón y lo han llamado todos los insultos imaginables que se puedan dar solo y exclusivamente porque estaba practicando una política que defendía a la mayoría de la gente frente a las élites y a los poderosos de este país y del mundo que quieren seguir contando con esos privilegios», ha indicado la ex ministra de Hacienda.

Montero ha alabado el «protagonismo de políticas izquierdas» que ha tenido Sánchez. «Por eso lo critican y quieren con los bulos acabar con nuestro gobierno», ha argumentado. Y, en ese mismo sentido, ha puesto en valor que el presidente «le ha devuelto a este país la autoestima también a nivel internacional».

«A Pedro Sánchez no le han temblado las piernas cuando ha habido que defender la paz, aunque eso le haya costado tener que tomar partido y tener que enfrentarse a los poderosos del mundo para reclamar el respeto a los derechos humanos en Gaza, en el reconocimiento del Estado palestino, oponiéndose a la guerra de Irán, en la invasión de Ucrania», ha indicado. «En cualquier conflicto ha estado Pedro Sánchez con voz propia diciendo no a la guerra», ha apostillado.