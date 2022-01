Todos contra Alfonso Fernández Mañueco y este contra Sánchez. El candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, y el candidato de Cs, Francisco Igea, se dedicaron, en el primer debate electoral celebrado en Castilla y León con motivo de las elecciones autonómicas del 13-F, a hacer una pinza contra el presidente de la Junta. Mañueco se ha puesto del traje de presidente de la Junta , ha evitado el cuerpo a cuerpo y ha respondido a los dos acusándoles de ponerse el traje de «inquisidores» e ironizó que, si ambos pudiesen, lo quemaban «en la plaza pública».

Tudanca ha lamentado que el PP de Mañueco se sienta «impune» por sus casos de corrupción, mientras que Igea, ha preguntado al ‘popular’ qué hará con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, si el proceso de presunta financiación irregular del PP de Salamanca pasa de diligencias previas, al tiempo que ha denunciado que el consejero de Sanidad, Alejando Álvarez, ha incumplido el código ético.

Igea ha enarbolado la bandera de la transparencia, por su política de «agendas abiertas» con el objetivo de acabar con el «clientelismo». «Hemos liderado todos los rankings de transparencia, sobre todo, porque ha llegado Ciudadanos».

Alfonso Fernández Mañueco (@alferma1), candidato del PP, valora el #DebateCYLrtve : «He tenido la oportunidad de explicar nuestra política fiscal de bajada de impuestos, frente a los hachazos fiscales del PSOE»#DebateCYLrtve ▶ https://t.co/myHWUn9uCD pic.twitter.com/eMZV5yr2oR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 31, 2022

Tudanca, por su parte, ha manifestado que no soporta la corrupción. «La detesto», ha subrayado para advertir de que a un gobernante hay que exigirle, a su juicio, dos cosas «indispensables»: «Que cumpla su palabra y sea honesto. Y el PP se siente impune a pesar de todas los procesos judiciales en los que está presente», ha apuntado para, aseverar, que el adelanto electoral se ha dado para «escapar el calendario juvenil» que el PP tiene a partir de marzo.

A partir de aquí, cruce de acusaciones y reproches. El primero en cuestionar el comportamiento del Gobierno de Mañueco ha sido Igea. «Hay un alto cargo de su Gobierno que ha incumplido el código ético al reunirse con el licitante de un contrato de 800 millones sin que figurara en su agenda», ha espetado, en referencia al consejero de Sanidad. Al tiempo, le ha recordado que le dio su palabra de que cesaría a Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, si el caso de la financiación del PP Salamanca pasaba de diligencias previas. «¿Qué me responde?».

Mañueco no ha querido entrar a responder al candidato de Ciudadanos y se ha limitado a decir que hay que dejar «trabajar a la Justicia» y ha invitado a que si alguien tiene algo que denunciar, o ve algo «ilegal» acuda a ella. «Son casos que no me afectan ni personal, ni políticamente», ha resumido.

Francisco Igea (@FranciscoIgea) candidato de Ciudadanos hace balance del #DebateCYLrtve: «Desgraciadamente, hoy estamos aquí delante de los ciudadanos porque había un tránsfuga en el Gobierno, pero el tránsfuga era el presidente». ▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/2jx2T7mh4N — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 31, 2022

Mañueco ha acusado a Igea y Tudanca de ponerse el traje de «inquisidores» y de querer «quemarle» en plaza pública, algo que, ha calificado de «otro tiempo» y ha recomendado a los dos candidatos El Hereje, de Delibes donde se habla de «tolerancia y respeto».

Además, ha acusado a Tudanca de ataque a la democracia por presentar una moción de censura «sustentada en tránsfugas» cuando Castilla y León «peor» lo estaba pasando. «La mano por delante y por detrás ya sabe lo que pasó… pero no le sirvió de nada a usted ni a Sánchez».

Liderazgo en la pandemia

El liderazgo en la gestión de la pandemia de Covid-19 ha enfrentado a Fernández Mañueco, y a Igea, quienes trabajaron para frenar el coronavirus en la comunidad como miembros del Gobierno de coalición, mientras que el candidato del PSOE, ha culpado a los dos partidos que formaban parte de la Junta en las cinco primeras olas de «no centrarse» en la lucha.

En su intervención en este debate de forma telemática al ser positivo en Covid, Igea ha recordado que fue él junto con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, los que «pelearon» por lograr material para la comunidad al inicio de la pandemia al inicio de la crisis de suministros. «Mientras usted estaba escondido», ha afeado el líder de Ciudadanos a Fernández Mañueco.

Luis Tudanca (@luistudanca), candidato del PSOE, en su minuto de oro: «Ha llegado la hora del cambio, somos mayoría y necesitamos una mayoría aún mayor que devuelva la esperanza a Castilla y León»#DebateCYLrtve ▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/aW2fYXbjbW — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 31, 2022

«Usted estaba haciendo de Sánchez, usted es más ‘sanchista’ que los ‘sanchistas’ de esta comunidad», ha aseverado.

No obstante, Fernández Mañueco ha acusado a Igea de tener la «memoria muy corta» y le ha recordado que él mismo visitó en el pico de la pandemia los hospitales de Soria y Segovia, tras lo que ha rememorado las noches que pasó junto con el secretario general y un dirigente de una entidad financiera para cerrar la operación de adquisición de material «a las cuatro de la mañana».

«Fíjese si me acuerdo que usted me decía que tenía horario de panadero», ha criticado Igea, quien ha insistido en que Fernández Mañueco estaba a «otra cosa». «A hacerse fotos de vez en cuando», ha reiterado.