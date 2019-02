Carmena paga 5 millones en prorrogar el contrato de papeleras sin incluir mejoras como el reciclaje

El Ayuntamiento de Madrid ha prorrogado el contrato de las papeleras de la capital. Algo que no ha gustado a la oposición que ven una oportunidad perdida para mejorar un servicio que tiene mucho margen de perfeccionamiento.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha firmado el contrato de suministro de papeleras por casi 5 millones de euros.

En lugar de romper este contrato y hacer uno nuevo introduciendo mejoras necesarias como el reciclaje o sistemas anti vandalismo, Manuela Carmena ha optado por una prórroga. El concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo, portavoz ‘naranja’ de Medio Ambiente, a preguntas de OKDIARIO critica esta decisión. “Es asombroso, la recogida selectiva no está incluida, la basura de las papeleras van de la calle al vertedero sin hacer selección“, lamenta.

La concejal del ramo Inés Sabanés (Equo) ha llevado a la Junta de Manuela Carmena esta aprobación. “Autorizar y disponer el gasto plurianual de 4.927.658,16 euros, correspondiente a la prórroga del contrato de gestión del servicio público de suministro, instalación, mantenimiento y conservación de las papeleras del servicio de limpieza urbana instaladas en Madrid”, recoge la literalidad del acuerdo consultado por este diario.

Se trata, por tanto, de una prórroga para varios años. De esta forma se deja hipotecado al próximo equipo de Gobierno que no podrá tocar este contrato. De la misma forma, Carmena y su equipo criticaron que Ana Botella dejó los contratos integrales de limpieza atados y blindados hasta 2021.

Brabezo lamenta que no se aprovechan estas papeleras para reciclar. “Hay alguna papelera que recicla pero es testimonial. La mayoría no tienen recogida selectiva y nunca tiene departamento para orgánico, si lo tienen es de plástico, papel y restos. Los restos no se reciclan”, lamenta.

Por otra parte están las 100 papeleras inteligentes que, como avanzó este periódico, se han empezado a instalar en la ciudad aunque, también, están siendo objeto de vandalismo.

@Lineamadrid estado en que se encuentra está papelera inteligente recién instalada en calle Valmojado. Creo que su coste es de 5ooo euros. ¿Se va a tolerar esto? Por favor limpiar y multar. pic.twitter.com/0A5621wSG3 — JOGUEPA (@joguepa2) December 28, 2018

Debate en comisión

La suciedad pasará de nuevo a ser objeto de debate en la próxima sesión de la comisión de Medio Ambiente y Movilidad. El concejal del PSOE y precandidato a alcalde Chema Dávila preguntará a Sabanés sobre “qué actuaciones o iniciativas tiene previsto poner en marcha el área de Medio Ambiente para reducir los niveles de suciedad de las calles de Madrid”.

Asimismo, el Partido Popular y el edil Fernando Martínez Vidal “por qué motivos, desde hace un año aproximadamente, no hay inspección municipal del servicio de recogida de residuos entre las 4:30 y las 6:00, que además corresponde al turno en que se recoge el biorresiduo y qué medidas se van a adoptar para resolverlo”.