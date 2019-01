Carmena recaudará más de 10.000 euros al día con las multas de Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid recaudará más de 10.000 euros al día por las multas a los conductores que entren sin permiso en el área Madrid Central.

Las matrículas de entre 240 y 243 vehículos diarios sin autorización han sido capturadas por las cámaras que vigilan Madrid Central en los primeros días de funcionamiento, según información oficial que puede adelantar OKDIARIO.

Cuando las sanciones entren en vigor, el próximo mes de marzo, a razón de 45 euros de multa en el mejor de los casos, las arcas públicas ingresarían casi 11.000 euros al día como mínimo. Si los multados no pagan con pronto pago tendrán que abonar 90 euros, por lo que en ese caso se recaudarían hasta incluso 21.870 euros diarios.

Fuentes oficiales consultadas por este periódico expresan que “los vehículos tipo turismo con categoría ambiental A que han accedido a Madrid Central los días 14 de enero de 2019 y 15 de enero de 2019 sin disponer de permiso de acceso fueron, respectivamente, 243 y 240 vehículos”.

Por lo tanto, quedan fueran de estas estadísticas vehículos que no sean turismos. Algunas furgonetas, camiones, motos, etc. entran también sin permiso. Los vehículos con etiqueta ambiental C o B no pueden acceder a excepción de si van a aparcar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional. Los vehículos con etiqueta ambiental Cero Emisiones pueden circular y estacionar en zona SER sin restricción horaria, mientras que los ECO pueden entrar y estacionar un máximo de 2 horas.

Multas desde marzo

La puesta en marcha de Madrid Central, el 30 de noviembre (justo con el Black Friday), fue simbólica ya que las cámaras aún no funcionaban. A mediados de enero se han encendido y están empezando a recopilar números de matrícula.

En todo caso, todavía está en pruebas. “Las matrículas de dichos vehículos han sido cruzadas con las distintas bases de datos de que disponemos (limitadas en algunos supuestos, debido a la implantación progresiva de la tramitación de permisos de acceso, que no estará plenamente operativa hasta febrero, y al alta en la aplicación de accesos de los parking)”, explican desde la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a OKDIARIO.

Al menos hasta marzo los conductores no recibirán sanción económica, sólo se les remitirá un aviso. “Los titulares de dichos vehículos recibirán comunicaciones informativas, en las que se les indicará que se ha verificado su acceso a la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central sin disponer de permiso para ello y que, para accesos futuros, deberán tramitar el eventual permiso que ampare su entrada en esta Zona de Bajas Emisiones, o, en caso contrario, el vehículo podrá ser sancionado”, desarrollan desde el Consistorio.

Poco a poco las bases de datos se irán ampliando por lo que tendrán más cantidad de información. Adelantan que tienen intención de volcar estas cifras estadísticas en el portal municipal de datos abiertos.