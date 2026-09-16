Luis Mayandía, ex jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal: «La Inteligencia marroquí ha utilizado el efecto llamada de la regularización masiva para invadir Ceuta»

Luis Mayandía, comisario principal jubilado ex jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), afirma que «la Inteligencia marroquí ha utilizado el efecto llamada de la regularización masiva del Gobierno para la invasión de Ceuta». Así lo asegura preguntado sobre qué ha provocado el altavoz para el asalto masivo, si la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente o la regularización masiva.

Quien fuera jefe de la UCRIF durante los últimos cinco años y hasta el pasado mes de junio lo tiene meridianamente claro: «La regularización». Y sostiene que el anuncio del procedimiento de este proceso se erigió como «un tsunami» que ha dado «muchísimas vueltas al mundo», como los investigadores policiales han detectado monitorizando las redes sociales.

Este proceso extraordinario ha supuesto 1.200.000 solicitudes, superando ampliamente la previsión inicial del Gobierno, que era de 450.000. Para Luis Mayandía, esta cifra es «una barbaridad, por el coste que supone en servicios».

Este comisario principal destaca que el «efecto llamada» lo viene haciendo este Ejecutivo «con su política migratoria» desde hace mucho tiempo y que «el mensaje dado es ‘venid a España, aquí se os recibe’, cuando el resto de Europa estaba ya lanzando el de que ‘la inmigración es necesaria, pero tiene que ser ordenada’».

Para Mayandía, el Gobierno «abrió esta puerta con la llegada a España del buque Aquarius, en junio de 2018», al aceptar recibirlo en nuestras aguas, y «después ha seguido» con la regularización, pese a la advertencia de la Policía de que podría provocar un coladero de delincuentes. Un mensaje que transmitieron al Gobierno los agentes, cuya principal misión es garantizar la seguridad en España, trabajando incluso en otros países, en origen, para tratar de impedir que llegue inmigración ilegal.

«Esta puerta va a ser ahora muy difícil cerrarla», apunta Mayandía, para quien la invasión ha sido un ataque de «guerra híbrida» provocado por Marruecos. Una entrada masiva irregular desde el país vecino que la Audiencia Nacional investiga como una vulneración de «la integridad y la independencia» de España.

«Marruecos está detrás de todo esto. Su intención, desconocemos cuál es, pero podemos sospechar que es afianzar la creencia y necesidad de ese gran Marruecos en el que van incluidos también territorios de Argelia, Mauritania al completo, de Mali, Senegal y España», razona Mayandía. Además, señala que el país vecino está desplegando ahora el efecto de explotación del éxito del asalto a Ceuta «queriendo arañar más» y señala ahora también Canarias como objetivo.

Gestión «absolutamente ineficaz»

El ex jefe de la UCRIF califica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta de «absolutamente ineficaz», ya que «seguimos teniendo a los invasores en la ciudad autónoma, deambulando, y, además, la situación se complica cada día». «No se ha conseguido esa normalidad ni seguridad objetiva de la que tanto habla, rayando el absurdo», apunta, preguntándose si al final esto es precisamente lo que se busca, porque «es inexplicable».

«Estamos absolutamente capacitados para defender la integridad de nuestro territorio, otra cosa es que exista la voluntad de hacerlo», indica al ser preguntado sobre si el Gobierno actúa de forma cobarde ante la invasión.

Y a la pregunta de si ve «incompetencia», vuelve a insistir «con preocupación» que «a lo mejor es esto lo que se está persiguiendo». «Cuando están lloviendo piedras y uno se pone debajo para que les caigan en la cabeza, a lo mejor es su deseo recibir esas pedradas, y es lo que estamos haciendo: recibir esas pedradas continuamente», argumenta este comisario principal, subrayando que la actuación del Gobierno es «absolutamente inexplicable».

Este comisario también avisó

Como recientemente ha informado OKDIARIO, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil venían alertando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde principios de este año, en sus reuniones semanales, del riesgo de «invasión» de inmigrantes ilegales en Ceuta y Melilla. Además, el pasado mes de junio, en previsión de la sentencia del Supremo, llegaron incluso a plantear que «se tenían que adoptar medidas, como instalar una boya gigante, que demostrara que las aguas españolas estaban siendo violadas», pero «no fue tenido en cuenta».

Preguntado Mayandía sobre si él mismo ha venido alertando de esta situación, afirma que sí. «He sido jefe de la UCRIF durante los últimos cinco años y he hablado muchísimas veces con altos representantes, como el secretario de Estado e incluso el ministro, y en todas las reuniones se ha alertado de la necesidad de adoptar medidas preventivas», manifiesta, subrayando que «el problema tiene solución».

Los mandos vienen haciendo de forma semanal «esquemas de valoración de riesgos, buscando lugares donde se pueden producir acciones que puedan resultar alarmantes o peligrosas». Se ha avisado de los riesgos, pero no se han llevado a cabo ni medidas preventivas que disminuyan la posibilidad de que se produzcan y mucho menos medidas contingentes, que son las de respuesta ante un hecho que se ha intentado evitar con medidas preventivas y que ha fracasado. «Esto no se ha hecho, por ejemplo, con el alojamiento de los refuerzos que pudieran necesitarse», apostilla Mayandía.

Encerrados y sin teléfono

Preguntado por qué medidas deberían desplegarse para revertir la crisis de seguridad nacional en Ceuta, Luis Mayandía señala que a los invasores se les debería «quitar información y comunicación, en vez de ponerles wifi, como se está haciendo». A su juicio, se les tendría que quitar los teléfonos móviles que están utilizando ahora para «coordinarse y saber lo que pasa».

Además, «se tendría que haber declarado el Estado de alarma, excepción o sitio para quitarles la capacidad deambulatoria. Estados en los que cabría la posibilidad, además, de utilizar la fuerza, que está justificada por la situación que vivimos y garantizarían que todas las medidas que se desplieguen se ajusten a derecho», sostiene.

Para Mayandía, ésta es la solución para «terminar con este pulso». En vez de convertir a Ceuta en un enorme CETI, como está haciendo el Ejecutivo, considera que se debería encerrar a los invasores que van siendo identificados en un buque, para aliviar la presión que sufre Ceuta y con material suficiente para realizar el trabajo, «desde la primera atención sanitaria, al asesoramiento, y el equipo de reseña, identificación y de incoación de expedientes administrativos para que sean devueltos a su país».

Y también desplegar otro buque para alojar en condiciones dignas a los policías, guardias civiles y militares desplegados, con las condiciones de tranquilidad y paz para poder recuperarse.

«Esto no es un movimiento migratorio, ha sido una invasión en toda regla, y se han aprovechado los servicios secretos marroquíes de la necesidad de una serie de personas de encontrar una vida mejor», sentencia este comisario principal, destacando que «medidas preventivas» se podrían adoptar muchas, pero se ha optado por la «inacción».

«Esto parece una carrera de desgaste entre los españoles de Ceuta y los invasores, que están muy a gusto con su wifi y su comunicación, viendo sus partidos de fútbol, hablando con sus familiares y encima alimentándose gracias al erario público. Los ceutíes, por su parte, están en sus casas encerrados e inseguros», lamenta el ex jefe de la UCRIF, señalando que el Gobierno anuncia ahora que esta situación se va a prolongar hasta diciembre. Algo que pone en cuestión porque considera que esto se dilatará aún más al ponerse en marcha la fase de devolución. Y con este panorama, la posibilidad de posibles nuevas invasiones le preocupa todavía más.

«No parece que esto vaya por el camino de querer ser resuelto. A estas alturas, tengo serias dudas de que haya voluntad política de que esto se quiera resolver. Ignoro por qué», concluye Luis Mayandía, destacando que «la situación es preocupante».