López Miras sobre el congreso del PSOE: «Nada va a tapar los escándalos de corrupción»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que el congreso federal del PSOE, que se celebra este fin de semana, «no va a tapar los escándalos de corrupción» que arrastra el partido y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Nada va a tapar que la única política que puede hacer Sánchez es la de ser el rehén en Moncloa de aquellos que quieren destruir España o de aquellos que sus intereses están por encima de los de España», ha asegurado durante una rueda de prensa celebrada este viernes.

Para el líder autonómico la formación socialista no está en los problemas de España sino en los intereses de Sánchez, un político que dirige un Gobierno cercado políticamente por la corrupción. «Está en sus problemas familiares, en sus problemas personales y políticos», ha dicho.

Asimismo, ha señalado que este cónclave va a utilizarse para reforzar el PSOE entorno a la figura de Pedro Sánchez. «Es un congreso en el que se va a dar el relevo al Partido Socialista Histórico para que empiece una nueva andadura el partido de Pedro Sánchez porque todo se va a fiar a sus intereses», ha explicado.

Sobre los distintos escándalos de corrupción que están rodeando al Ejecutivo socialista, el presidente de la Región de Murcia ha lamentado que la corrupción está cada día llamando con más fuerza a la puerta del Palacio de La Moncloa. «Se mira para otro lado y con este congreso se pretende dar una patada para adelante. Yo creo que ni siquiera los propios socialistas van con ilusión a este Congreso y van con ganas de nada. Van a pasar lo antes que puedan este fin de semana pero nada va a tapar los escándalos de corrupción», ha apuntado.

Reunión con Pedro Sánchez

El presidente de la Región de Murcia se reunió el pasado mes de octubre con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa. Un encuentro que calificó de cordial pero que fue infructuoso para la comunidad autónoma. Fernando López Miras dijo en aquel momento que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE no le había dado el «sí» a ninguna petición. «Me voy como he llegado», aseguró el líder autonómico quien también añadió que Sánchez había tomado notas de todas las cuestiones que le planteó. «Espero que se conviertan en certezas», dijo esperanzado.

López Miras explicó que los dos puntos principales del orden del día fueron la financiación autonómica y la escasez del agua en la comunidad autónoma. «Le he transmitido que somos la comunidad peor financiada de España. Esto tiene que terminar ya. Los murcianos somos los que menos recibimos por parte del Gobierno. Se deben financiar por igual a todos los territorios», señaló.

A este respecto el presidente regional le transmitió a Pedro Sánchez su «preocupación y rechazo» al cupo catalán porque este acuerdo con los separatistas rompe el principio de igualdad y solidaridad entre territorios. «Mi sensación es que el presidente del Gobierno tiene claro el tema de la financiación singular de Cataluña. Yo le he transmitido que me preocupa mucho. No puedo permitir que se trate diferente a la región de Murcia», dijo.