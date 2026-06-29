La Justicia archiva el caso de la lona de HazteOir: llamar «corrupto» a Sánchez es «crítica política»

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este lunes la decisión de la juez del Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla de archivar la investigación abierta a raíz de la lona desplegada por la organización HazteOir frente al Congreso de los Diputados, en la que se calificaba de «corrupto» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El tribunal entiende que, en este caso concreto, no puede apreciarse una intención de injuriar, sino la voluntad de «expresar una crítica política amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión».

En el auto, los magistrados analizan el contenido del mensaje difundido en la lona y reconocen que, si la palabra «corrupto» se valora de forma aislada, constituye un insulto de gravedad. Sin embargo, el tribunal matiza que el contexto en el que se enmarca el mensaje es determinante para su valoración jurídica.

Según la resolución, la expresión utilizada por HazteOir aparece vinculada a una serie de referencias a «distintos procedimientos judiciales» que afectan al entorno político y personal del presidente del Gobierno. Por este motivo, la Audiencia concluye que no se trata de una acción destinada a lesionar el honor de manera directa, sino de una manifestación de crítica política que se encuentra protegida por la libertad de expresión.

Archivado por falta de relevancia penal

La causa ya había sido archivada previamente en febrero por la juez instructora, quien consideró que los hechos no tenían relevancia penal suficiente. En su resolución, la magistrada argumentó que la colocación de la lona debía interpretarse dentro del marco del debate político y no como una conducta dirigida a incitar al odio o cometer un delito contra el honor.

Esta decisión fue recurrida tanto por el presidente del Gobierno como por el PSOE, que defendieron que la libertad de expresión no puede utilizarse como cobertura para acciones que, a su juicio, «dañan» la reputación del jefe del Ejecutivo y de las instituciones del Estado.

La Fiscalía también presentó recurso argumentando que podría constituir delitos contra la integridad moral y coacciones, por buscar «humillar y deshonrar a la figura del presidente, lesionando su dignidad».

Fue el 19 de mayo de 2025 cuando HazteOir colocó una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término «corrupto» en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban caso Begoña, caso Ábalos/Koldo o caso fiscal general de Pedro Sánchez, entre otros.

De más de 253 metros cuadrados, la lona se colocó sobre las 11:00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, en la madrugada del 20 de mayo, por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por el PSOE.