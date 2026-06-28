HazteOir presenta 50.000 firmas en la UE contra el «fraude» de la Ley de Nietos y anuncia más medidas: «Es un golpe de Estado»

HazteOir presenta más de 50.000 firmas ante la Unión Europea (UE) para alertar de la Ley de Nietos, a la que califica como un «golpe de Estado». La asociación asegura que ha puesto en marcha una batería de medidas tanto a nivel nacional como internacional para intentar frenar su aplicación.

Así lo han informado mediante un comunicado. HazteOir asegura que ha presentado más de 50.000 firmas y que se desplazó a Bruselas para trasladar su oposición a la norma.

La asociación sostiene que «el plan de Sánchez está claro: hacerse con el censo y sabotear las elecciones». «Sánchez necesita ese censo para utilizarlo con un único objetivo: perpetuarse en el poder», subraya en el comunicado.

🚨🚨 URGENTE: – COMUNICADO OFICIAL – La Ley de Nietos es un golpe de Estado. A lo largo de las últimas horas hemos recibido miles de mensajes pidiéndonos que Hazte Oír actúe. En Hazte Oír sabemos que es prioritario parar este fraude electoral. Sánchez necesita ese censo… pic.twitter.com/BK052Up59N — HazteOir.org (@hazteoir) June 28, 2026

Sánchez copia la estrategia a Chávez

En octubre de 2022, el Gobierno aprobó, gracias a Bildu, la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, para hacer «justicia» con las víctimas del franquismo. Tal y como reveló OKDIARIO, una instrucción del Ministerio de Justicia desvirtuó el sentido de la ley, permitiendo nacionalizar a nietos o bisnietos de emigrantes que salieron de España incluso antes de la Guerra Civil, por tanto, sin la condición de exiliados.

El presidente del Gobierno ha copiado la estrategia de nacionalización masiva de extranjeros que el narcodictador venezolano, Hugo Chávez, usó para ganar votantes en el referéndum del año 2004. El Ejecutivo socialcomunista ha cifrado en 2,6 millones las solicitudes de nacionalización por esta vía, después de concluir el plazo el pasado octubre. De aquí, más de medio millón de peticiones ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos electorales. Por ejemplo, en las pasadas elecciones andaluzas, votaron ya descendientes de emigrantes españoles que han sido nacionalizados en los últimos años como españoles con la llamada Ley de nietos. La estrategia fue utilizada por Chávez en el referéndum de 2004, convocado para decidir sobre su permanencia en la jefatura del Estado.