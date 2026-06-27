HazteOir denuncia que un simpatizante del PSOE agredió a uno de sus miembros y lo intentó con varios más

HazteOir denuncia la agresión de uno de sus miembros y el intento a otros, incluida a una mujer embarazada, por parte de un simpatizante socialista. «Esto es ese aquelarre al que llaman Comité Federal del PSOE: violencia y criminalidad», ha denunciado HazteOir en sus perfiles oficiales.

La asociación ha compartido varios vídeos. «Un simpatizante o militante del PSOE intenta agredir a varios miembros de HazteOir, entre ellos a una mujer embarazada. Posteriormente, ha agredido a un joven de la asociación ciudadana que más teme Pedro Sánchez», ha denunciado la asociación.

Las imágenes muestran cómo un hombre, con gafas y borra, increpa a varias personas que estaban pegando carteles en la calle. «No podéis hacer esto», se queja mientras se acerca a la persona que graba las imágenes. «No se puede pegar nada, es mobiliario urbano», añade después de que un miembro de HazteOir le avise de que la mujer está embarazada.

Mientras ocurrían los hechos, un hombre intenta mediar sin éxito. El hombre termina huyendo con varios de los carteles y agrede a otro de los miembros de la asociación.

El simpatizante del PSOE huye con los carteles de HazteOir y, cuando se topa con él, le tira brutalmente las gafas al suelo. «Muy bien, señor. Muy maduro por su parte», denuncia el miembro de la asociación.