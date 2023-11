Los tres detenidos, dos chicos y una chica, por su supuesta relación con el ataque al ex político Alejo Vidal-Quadras, que sufrió un disparo en la cara en plena calle de Madrid, han declarado este viernes ante el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional. El juez ha dejado en libertad con medidas cautelares a la joven detenida en Lajarón (Granada).

El magistrado le ha impuesto comparencias quincenales ante el juzgado más cercano a su residencia, retirada de pasaporte y la prohibición de salida de territorio. Así mismo, la Fiscalía ha solicitado que los otros dos investigados permanezcan en prisión provisional debido debido a la existencia de riesgo de fuga. Los tres están investigados por un delito de intento de asesinato terrorista.

La Policía Nacional detuvo en Málaga y Granada este martes a tres personas relacionadas supuestamente con el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras. Sin embargo, ninguno de ellos son el autor material del ataque, el hombre con rasgos magrebíes que la Policía ha identificado en imágenes de cámaras de vigilancia instantes antes de que apretara el gatillo contra Vidal-Quadras en la calle Núñez de Balboa de Madrid.

Dueño de la moto

Uno de los detenidos, Adrián, es un joven de 22 años natural de Málaga, tiene pasión por los tatuajes, por el rap y por los perros de presa. No tiene identificaciones ni vínculos claros con ninguna corriente política, pero su moto fue robada y utilizada en un atentado casi mortal. La Policía Nacional, que le detuvo junto a otras dos personas en la madrugada del lunes al martes en Fuengirola, le interroga para conocer el alcance de la vinculación, si la hubiera, con la trama para asesinar al político catalán.

Sin embargo, los agentes involucrados en la investigación aún no tienen claro que Adrián, que continúa detenido, sea una pieza clave en todo el caso. Su vinculación es la motocicleta BMW utilizada en el ataque, la misma que apareció más tarde, ese 9 de noviembre, calcinada en un descampado de Madrid. Pero el perfil del joven tiene extrañados a los agentes. Los mismos que hoy alertan de la premura de estas detenciones, destacando que la investigación aún estaba en «fase embrionaria».

Adrián R.B. no tiene, aparentemente, ningún rasgo o circunstancia personal que le involucre en una trama internacional de un servicio secreto extranjero para asesinar a un político. Los investigadores han analizado sus gustos, encuadrándolos en los de un chico normal de su edad: pasión por la música rap, los graffitis, los tatuajes -tiene varios- y los perros de presa. Nada fuera de lo común, explican fuentes de la investigación.

Tampoco, a priori y como ha comprobado OKDIARIO, ha dejado constancia de ningún tipo de adscripción política en sus redes sociales o en la huella digital que ha dejado en internet. Ni hacia un lado ni al otro. Acude al gimnasio habitualmente y ha trabajado y trabaja como peón. También para el Ayuntamiento de Mijas durante un corto espacio de tiempo.

El detenido en Granada

El otro detenido, que en un principio se apuntó que podría ser el autor intelectual pero que cada vez esa tesis cobra menos peso, es Naraya G.

El joven detenido en la madrugada del pasado lunes en Lanjarón (Granada), dejó patente en sus redes sociales que era una persona marcada por el deseo de triunfo empresarial. Redondeaba esa imagen con fotografías de su vehículo deportivo Chrysler Crossfire de más de 200 caballos de potencia, aunque también se dejaba ver con un Maserati de alta gama. Presumía de un elevado tren de vida, ropa cara y mucho postureo. Montó un negocio de cursos para aumentar seguidores en redes sociales que no llegó a triunfar. Ahora trabaja para una firma dedicada a asesorar y defender a pensionistas a quienes les han estafado con inversiones.

Según confirman fuentes de la investigación, en apariencia su perfil no encaja con su papel en la trama para asesinar a Vidal-Quadras. Con nacionalidad española y de confesión chií, la primera teoría con la que trabajaron los investigadores era la de una persona movida por el ansia de venganza contra el político catalán por significarse contra el régimen de Teherán. El chiísmo es la rama principal del islam en Irán, lo que vendría a reforzar la hipótesis de la vía iraní. Sin embargo, esa teoría se va desdibujando al ritmo que los investigadores avanzan en la trama. «Algo no encaja», explican. Su pareja, detenida junto a él, parece no estar vinculada a la trama.

Detenciones «precipitadas»

Fuentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional señalan que las tres detenciones efectuadas este martes de madrugada de algunos de los sospechosos relacionados con el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras son precipitadas. «Ponen en riesgo toda la investigación», señalan a OKDIARIO.

Los agentes tienen abierta varias vías: una es la denuncia del propio Vidal-Quadras que aseguró que Irán está detrás del atentado y otra la intervención de un tercer país extranjero que no es Irán. El número de sospechosos es elevado, explican.

Sin embargo, cuando los agentes de la Brigada le han trasladado la información a la Comisaría General de Información, casualmente las detenciones del caso se han centrado en la vía iraní sin tener «nada atado», señalan. Advierten que podrían haber puesto en alerta a otros sospechosos.

Las mismas fuentes consultadas añaden que la investigación se encuentra en una fase muy embrionaria, por tanto, «es incompresible entender por qué se han efectuado las detenciones de manera tan prematura». Se puede haber alertado a otros de los investigados pertenecientes a otras hipótesis en las que trabajan los agentes. La espontaneidad con la que se ordenaron las detenciones han podido poner «en riesgo» la investigación, admiten.