El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha subrayado la lucha contra la despoblación como una «misión histórica» del partido, ya que la considera «una cuestión de vida o muerte». García-Gallardo también ha querido lanzar un mensaje dirigido a los jóvenes castellanoleoneses: «No queremos ser pobres y felices como quiere la Agenda 2030 que abrazan todos los partidos menos VOX».

Para ello, ha propuesto medidas que vayan en la línea del fomento de la natalidad o que permitan «contribuir que los jóvenes vuelvan a su tierra, la tierra de nuestros mayores», según ha señalado este sábado en Valladolid durante el acto de presentación de la candidatura.

Una cita en la que el candidato ha estado arropado por el líder de la formación, Santiago Abascal, y su secretario general, Javier Ortega Smith, así como por el resto de miembros de la lista para las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero.

García-Gallardo que ha recordado que Castilla y León «es la segunda comunidad más despoblada por detrás de Asturias», ha criticado que esta situación es «insostenible» y ha avanzado, además, que no permitirá «el deterioro del tejido productivo ni los ataques al sector primario», pues ha lamentado que otros partidos hablen de ecologismo cuando «no escuchan a los agricultores y condenan al campo con sus medidas arbitrarias».

«Es intolerable, injusto y lamentable que una de las regiones más leales al conjunto de la nación haya sido desfavorecida en beneficio de los separatistas», ha incidido, al tiempo que ha lamentado que «parece como si Castilla y León fuera una región maldita, condenada a sufrir y a morir lentamente, como si no tuviera remedio». «Pero eso no puede ser así, yo no me resigno», ha remachado.

García-Gallardo ha recordado que «hace 30 años ya gobernaba el partido que se sienta en la Presidencia de la Junta y, ya desde entonces, prometía grandes cambios». «Pero después veíamos cómo el PP incumplía sistemáticamente sus promesas», ha señalado, antes de destacar que el de hoy es «un día de júbilo» para la Comunidad y para España.

«Es un orgullo liderar esta candidatura para defender a todos los castellanos y leoneses», ha reconocido, antes de agradecer la oportunidad y la confianza del líder del partido Santiago Abascal y augurar que Vox integrará el próximo gobierno de la Junta.