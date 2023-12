Juan Bravo: «Milei ha hecho una apuesta valiente y ha ilusionado a los argentinos»

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha elogiado, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, pese a estar en la órbita política de Vox. Juan Bravo destaca el «mérito» de Milei, su «apuesta valiente» y su capacidad de «ilusionar a los argentinos».

Juan Bravo cree que España está lejos de la situación de extrema gravedad que vive Argentina, aunque apunta a un proceso: «España es más pobre hoy que en 2018. Somos líderes en pobreza en Europa desbancando ya a Grecia». Y recuerda que, aquí, Andalucía ya vivió un régimen clientelar similar.

P.- Por la descripción que hace, ¿hay una cierta argentinización de la economía española con Sánchez?

R.- Tenemos un caso más cercano. Lo hemos vivido en Andalucía. Se busca un sistema por el cual la discusión es si vamos a dar más subsidios en vez de pensar si vamos a dar más oportunidades para trabajar, habiendo puestos de trabajo que no se cubren y sin que nadie se preocupe de por qué no se cubren. Hay gente que está esperando para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, pero el sistema que ha establecido la administración no funciona. El Gobierno, para maquillar sus estadísticas, ha hecho pagos a gente sin cubrir los requisitos y sólo para decir que había mucha más gente beneficiándose. Y ahora les están pidiendo la devolución a esa gente que está en situación de vulnerabilidad. Lo único que están generando es más pobreza. Somos los líderes en pobreza [en Europa]. Hemos desbancado a Grecia. Miren cómo está creciendo Grecia y nosotros no solamente no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Tenemos que trabajar para que la gente tenga oportunidades y libremente pueda decidir qué se quiere comprar, si quiere viajar, si quiere tener un piso, si quiere tener un coche. Que decidan libremente.

P.- ¿España es más pobre que en 2018?

R.- Sin duda alguna. Son los datos objetivos que están ahí.

P.- ¿Le gusta Milei?

R.- La situación de Argentina no es comparable a otros países, pero sí ha conseguido ilusionar con un proyecto. Eso es muy importante porque ha explicado que hay una oportunidad con el esfuerzo, con el trabajo. Como sociedad tenemos que aspirar a que la gente tenga la oportunidad de trabajar. Milei ha hecho una apuesta valiente y la gente la ha entendido. Evidentemente, la circunstancia de Argentina no es comparable con España. Pero tiene mérito haber ilusionado a la gente, al esfuerzo, al sacrificio, a explicar que lo que nos gastemos hoy, la deuda que generemos hoy, son los impuestos para las generaciones futuras. Que cuando le dan 400 euros a un joven se lo están quitando a su padre. Creo que ser capaz de explicar eso como lo ha hecho Milei, sinceramente, tiene mérito.

Vea aquí la entrevista completa