Juan Bravo: «Mucha gente pide al PNV que apoye el proyecto de Feijóo para consolidar la economía»

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, subraya que el momento político actual pasa irremediablemente por defender la «igualdad» de todos los españoles, como hizo esta semana su jefe de filas y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación de las líneas maestras de su programa de gobierno, con seis pactos de Estado, uno de ellos centrado en la territorialidad. Sobre esta cuestión, Bravo rechaza la idea del lehendakari de ir hacia un «Estado plurinacional» y afirma que «no hace falta reinterpretar la Constitución como dice Urkullu, ya tiene un marco amplio y generoso», recalca. Además, denuncia la rápida bienvenida que ha dado el Gobierno en funciones a dicho plan. «A Sánchez le parece positivo sólo porque le acerca los votos del PNV», sostiene.

PREGUNTA.- Usted es diputado por Sevilla. ¿Cómo se explica a los sevillanos y a los andaluces eso de la «España plurinacional» y de «reinterpretar la Constitución», como ha propuesto el lehendakari Urkullu, para que Cataluña, País Vasco y Galicia tengan más privilegios que Andalucía y las otras comunidades.

RESPUESTA.- Pienso que la Constitución no hace falta reinterpretarla. La Constitución está ahí y tiene un marco suficientemente amplio y generoso que acordaron ya en la Transición. Pero sobre todo creo que España en su conjunto, y así viene planteado por los que estudian la materia, sobre todo en el ámbito administrativo, es un país muy descentralizado, en el que las comunidades autónomas, incluso ayuntamientos y diputaciones, tienen muchas competencias. Y en ese ámbito, todo lo que esté dentro de él se puede hablar. Todo lo que esté fuera de ese ámbito no viene a aportar, sino que viene a dividir más. Y yo creo que es el momento de la igualdad. El principio recogido en la Constitución en el artículo uno, al principio.

P.- ¿Cómo ve que el Gobierno de Sánchez haya calificado de positiva y legítima esa propuesta de Urkullu?

R.- Bueno, el Gobierno de Sánchez, en concreto Sánchez, va en el camino de hacer cualquier cosa, no para gobernar este país, sino para tener el poder en este país. Entonces, todo lo que le acerque al poder es bueno; todo lo que le aleje del poder, para él es malo. Entonces, entiendo que tengan esa posición.

P.- ¿Es casual que se haya lanzado esta propuesta por parte de Iñigo Urkullu justo al día siguiente de que Feijóo hablara con él vía telefónica y que se produjera la reunión de éste con el señor Sánchez, donde le propuso un acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles?

R.- Creo que en ese pacto, además, hay un apartado que el presidente Feijóo marca, que es el de territorialidad, el de analizar y mejorar las condiciones de trabajo del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones. Ahí hay un margen de mejora importante. Sin ir más lejos, en los propios fondos Next Generation, algo que han reivindicado todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, no solamente del PP, sino también del PSOE. Una mayor participación. Con lo cual, hay margen para seguir trabajando en ese concepto de una España amplia. Y a partir de ahí, todo lo que esté dentro del marco de la Constitución, cabe.

P.- Fue presentar el señor Feijóo su documento y al día siguiente un diario nacional publicó el artículo de Urkullu y el Gobierno salió diciendo que erauna propuesta positiva. ¿Cree que hay detrás conversaciones del PSOE y el PNV?

R.- No sé las conversaciones que puedan tener o no. Lo que sí que está claro es que el poder le lleva a Sánchez a aceptar cualquier cosa sin mayor análisis. Porque lo que hemos conocido es un planteamiento muy elemental en la exposición, que exige una reinterpretación. No conocemos nada más. Tampoco podemos pronunciarnos en una magnitud mayor, pero a él ya le parece positivo, porque si eso le acerca a los votos del PNV, le parece positivo. Eso es lo que creo que no debería ser. Debe ser si es bueno o malo para el conjunto de los españoles, para el País Vasco, para Cataluña, para Galicia, para Andalucía, para Extremadura, para Valencia, para La Rioja. Yo creo que lo que hagamos, ese plan que presenta Feijóo, es que sea bueno para todos los españoles.

P.- ¿Le consta que en el empresariado vasco más próximo al PNV haya quien prefiera un Gobierno de Feijóo antes que otro de Sánchez, con una multitud de partidos de extrema izquierda?

R.- No el empresariado vasco, es decir, el conjunto de la ciudadanía está de acuerdo con esta propuesta que hace el presidente Feijóo. Y hay una importante representación. Si quitamos los partidos que tienen otro corte, un corte independentista o que no están a favor de ese conjunto de España, hay más gente que apoya a Feijóo, evidentemente, que gente que apoya a Sánchez. Con lo cual hay mucha gente que le pide al PNV que apoye un proyecto de país, de consolidación, de economía, de actividad, de mejorar las condiciones y las oportunidades para nuestros jóvenes, de construcción de vivienda. De todo lo que ahora mismo la sociedad está necesitando. Y eso, sinceramente, creo que ahora mismo pasa por el Partido Popular. La gente no está mejor que hace cinco años, ha pedido cambio, y eso está claro con los resultados de las elecciones.