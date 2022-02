El run rún existe, pero el título nobiliario a Rafael Nadal, el mejor tenista de la historia, aún no ha llegado. José Luis Sampedro Escolar, experto historiador, escritor, jurista, genealogista y numerario de la Academia Matritense de Heráldica y Genealogia opina sobre la concesión de un título nobiliario a Rafa Nadal. «A mí me parecería una iniciativa magnífica por parte de Su Majestad, que es a quien corresponde tomar esta decisión. Don Felipe no ha hecho todavía uso de esta facultad que le concede la Constitución de otorgar honores de esta índole, como son los títulos nobiliarios. Y creo que nadie, absolutamente nadie más adecuado para recibirlo que Rafael Nadal, un hombre admirado en el terreno deportivo y en el humano. Creo que sería absolutamente indiscutible que fuese agraciado con una merced de estas características» dice este experto a OKDIARIO.

Felipe VI no ha concedido ninguno aún

Preguntado por qué no se lo han dado, responde que «primero hay que tener en cuenta el interés o no que pueda tener el interesado o no. El es un hombre muy inteligente, muy pragmático y a lo mejor ostentar una dignidad con muchos siglos de historia, pero que realmente no tiene una utilidad socialmente reconocida, pues quizás no sea lo que más le emocione en estos momentos. Hay que partir de la base de que Don Felipe se está mostrando muy reacio en relación con el otorgamiento de Mercedes nobiliarias. De hecho, no ha concedido ninguna hasta el momento y sin embargo, sí que ha suprimido uno del ducado de Palma de Mallorca de su hermana, la infanta Cristina, con lo cual no sabemos que es lo que se puede estar tejiendo alrededor de una decisión de esta índole».

«Insisto, hay antecedentes en el mundo deportivo. Cuando la selección española ganó la Copa Mundial, al señor Vicente del Bosque se le dio el título de marqués. Es difícil saber porqué no se ha otorgado un título nobiliario, que se está pidiendo desde hace tiempo de manera insistente, desde distintos foros. Es una forma de poner el nombre de España en el disparadero de todo el mundo y se ha consagrado como uno de los mejores tenistas del mundo, sino el mejor. Y por tanto, eso es una forma de hacer patria verdaderamente notable y positiva. ¿Qué se le puede pedir más a una persona que además tenga una actitud personal intachable? No se le conoce participación en ninguna situación escandalosa de ninguna índole. Creo que estaría absolutamente justificado la concesión de un título de conde o de marqués para para este personaje; se le podría hacer marqués de Manacor, que es su patria chica. Otra posibilidad es decir vamos a un condado. Podría ser un condado que hiciese alusión a su linaje, a su apellido, conde de Nadal, conde de casa Nadal», explica Sampedro.

Añade José Luis que «hay quien ha sugerido insistentemente en que se le tendría que dar la grandeza de España. Las diferencias son mínimas. Los grandes de España son excelentísimos señores, mientras que los títulos que no van acompañados de esta dignidad son meramente ilustrísimo. Por jerarquía, nos cuenta Sampedro que «el más importante, el que iría en primer lugar según el protocolo tradicional en la Corte de España, sería la grandeza de España, después de los miembros de la familia real, y después por razón de su importancia de mayor a menor son duques, marqueses, condes, vizconde, barones y señores».

«Creo -continúa- que lo fundamental es por lo alto que ha puesto el pabellón español, mucho más alto que cualquier militar que hubiera ganado una gran batalla en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y porque es muy meritoria su labor, porque ha demostrado un gran tesón, un gran esfuerzo y un gran pundonor a la hora de afrontar los riesgos incluso con lesiones recientes y demás. Y por su ámbito de actuación personal, de transmitir a la juventud los valores de servicio a la patria y de superación ante las dificultades. O sea que en definitiva, creo que por un campo y por otro sí que se merece un título nobiliario».