Jorge Martín Frías (Disenso): «No hay nada raro en las cuentas de Vox, esto no es la izquierda»

Jorge Martín Frías (Alcalá de Henares, 1980) es el director de la Fundación Disenso, el think tank de Vox con el que planta cara a la hegemonía cultural de la izquierda. Disenso cumple tres años dando la batalla contra los mantras culturales, filosóficos y sociales del progresismo, pero también lo hace con sus cuentas y financiación bajo sospecha. Unas acusaciones que Frías no duda en rechazar de plano: «No hay nada extraño, ¡por Dios, que esto no es la izquierda ni nada parecido!», exclama.

PREGUNTA.-La Fundación Disenso cumple tres años, un think-tank para dar la batalla cultural. ¿Qué balance hace?

RESPUESTA.- El balance es de mucha alegría por el trabajo realizado y de éxito, pero siempre con precaución para seguir yendo a más y a más. Disenso nació para dedicarnos a dar la batalla cultural y también porque queremos ampliar el campo de dicha batalla. Nuestra valoración es muy positiva, en tres años hemos logrado convertirnos en la fundación más influyente de toda Iberoamérica y es algo de lo que estamos muy orgullosos, pero que, insisto, vamos a mucho más. No nos conformamos y aspiramos a serlo de muchos más sitios.

P.- Habéis creado un puente con Hispanoamérica a través de Foro Madrid, desde donde lleváis años intentando plantar cara al populismo de izquierdas.

R.- Nosotros vimos con mucha claridad que había que estar en Iberoamérica, primero por las conexiones que existen con España. Aquí estaba Podemos, estaba Pablo Iglesias, Monedero, entre otros que habían recibido dinero de la narcodictadura venezolana. Todo esto fue destapado precisamente por un medio español.

P.- Correcto, lo destapó este medio, OKDIARIO, revelando las declaraciones del Pollo Carvajal.

R.- Ahí está. España antes tenía un papel de liderazgo importante a nivel internacional, pero ahora sólo hace falta ver las fotos de este gobierno con Gustavo Petro o con Lula da Silva. Por eso decidimos crear Foro Madrid para desenmascarar al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla que son organizaciones que han estado moviéndose con total impunidad. De hecho, uno de nuestros mayores logros ha sido precisamente ponerle cara y apellidos a lo que antes se percibía como una conspiración.

Todo esto trasciende incluso a la propia región Iberoamericana. También es una guerra civilizatoria de la defensa de Occidente porque cuando uno habla de Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla también aparecen por ahí Rusia, Irán, China, Hamás. Y eso lo hemos visto cuando se desató el conflicto en Ucrania, el Grupo de Puebla salió corriendo a apoyar a Rusia con Maduro.

También hemos enviado observadores electorales a los distintos procesos electorales. Recientemente, estuvimos en Ecuador, donde gracias a Dios y a la voluntad humana, perdió la candidata de Correa. Hasta ahí fueron congresistas de Perú, de Bolivia, de Chile, de España, porque es muy importante que haya una acción coordinada y unitaria en la que todos estemos implicados para combatir a estas organizaciones que nosotros consideramos multinacionales del crimen organizado.

P.-¿A cuáles se refiere?

R.- Nosotros en concreto nos referimos al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. El grupo de Puebla es el lavado ahora del Foro de Sao Paulo. Para quien no lo sepa, el Grupo de Puebla está formado por Lula Da Silva, Correa, Zapatero, Irene Montero, el juez prevaricador Garzón, Enrique Santiago y Evo Morales. Es decir, por toda una serie de personas que en muchos casos están condenados y que intentan moverse con total impunidad en las internaciones.

P.- Todas esas denuncias de financiación ilegal, todos esos traspasos de dinero entre las satrapías de Hispanoamérica a Podemos y otros partidos, como denunció el Pollo Carvajal, no parece que sean lo suficientemente condenadas a nivel judicial, ya que siempre quedan en la nada.

R.- En España, para empezar, son aliados del Gobierno de la Nación. Y no sólo eso, hay medios de comunicación que se dedican literalmente a blanquear a estos sujetos. Por cierto, que Gustavo Petro fue recibido con un aplauso por todos los congresistas españoles en el Parlamento, por todos, con la excepción de los de Vox, que se levantaron y se fueron. Habría que preguntar a todos esos congresistas que aplaudieron qué opinan de las recientes declaraciones de Petro apoyando a Hamás y atacando a Israel.

Foro de Madrid

P.- ¿Cómo se contrarresta la hegemonía cultural de la izquierda desde la batalla de las ideas?

R.- Bueno, lo primero es ser perseverantes. No basta con hacer una acción puntual y ahí se acaba. Nosotros en Foro Madrid lo que hacemos es por un lado, informes y por otro lado está el tema de los observadores electorales. Además, organizamos encuentros como los dos que hicimos, uno en Bogotá y otro en Lima. En Bogotá nos recibieron con piedras dos meses antes de las elecciones en Colombia, piedras que fueron alentadas desde los propios socios de Petro desde España. Hoy cualquiera puede ir a las redes y ver el llamamiento que estaban haciendo para rodear el hotel en el que estábamos. Por cierto, tenemos ahí una de las piedras que nos tiraron. Y el segundo fue en Lima, cuando se dio el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo apoyado por AMLO, Gustavo Pedro. Castillo quiso boicotear el acto de Foro Madrid desde la cárcel. Nuestros socios nos dicen que ha marcado un antes y un después, porque a veces lo que hace falta es que nos reunamos quienes compartimos una serie de ideas para que nos retroalimentemos y nos demos energía.

P.- ¿Qué papel juega José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente socialista, al que se le ve muy cómodo rodeándose de sátrapas?

R.- Bueno, sería más fácil decir que juega todos los papeles, entre ellos el del embajador de Maduro. Es en general el embajador de los corruptos y de las tiranías. ¿A cambio de qué? Nos consta que se le ha premiado económicamente por hacer ese papel. Aunque nosotros no disponemos de papeles o de información, sí disponemos de las declaraciones que son conocidas por todos, como por ejemplo la de Piedad Córdoba, aquella senadora colombiana que decía que le habían dado minas, eso está publicado. Evidentemente algún tipo de prestación debe recibir por esos servicios que ponen otra vez de manifiesto no sólo las contradicciones, sino la propia perversión del socialismo, que no para de hablar de los trabajadores, de las personas en situación de vulnerabilidad, cuando ellos mismos o un expresidente del gobierno son los actores principales y responsables de que la miseria se atenúe todavía más. Ayer decían que querían llevar a la Corte Penal Internacional a Israel, pues lo mismo. Algún día algunos llevaremos a la Corte Penal Internacional a José Luis Rodríguez Zapatero.

La batalla de las ideas

P.- ¿Qué diferencias establecería entre FAES; Reformismo21, el centro de estudios impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Fundación Disenso?

R.- La principal diferencia diría que es que Disenso nace con la vocación de poner en cuestión determinados temas que están asumidos y que nos han traído hasta aquí. Hacemos estudios sobre los partidos separatistas, ¿por qué tienen que estar en el Congreso de los Diputados cuando en nuestro entorno europeo esos partidos no tendrían presencia? También hacemos informes relativos a a la inmigración, al multiculturalismo. La Fundación Disenso es como su nombre implica, disentir de un orden establecido que entendemos que ha traído muchos problemas y que exige alcanzar acuerdos, forjar unos nuevos pactos a favor de la libertad, la democracia y la soberanía de las naciones.

«Ultras»

P.-«Los ultras sois vosotros», dicen los medios. ¿Cómo combatís eso?

R.- No dedicamos ni un minuto a combatir las etiquetas, porque la labor que tenemos por delante es tan grande que no podemos dedicar ni un minuto a las etiquetas que ponen los enemigos de la libertad, de la unidad de la nación y de la igualdad de los españoles. Y por supuesto, tampoco a algunos otros medios que supuestamente no son de izquierda y que también ponen esas etiquetas. Nosotros estamos con mirada fija en la defensa clara de la libertad en España y en Iberoamérica. Y yo particularmente estaría intranquilo si la izquierda pensara que Disenso hace todo bien y si nos consideraran moderados porque eso implicaría que estamos bailando a la partitura que ellos han marcado. De la izquierda no se puede esperar nada bueno y exige una reacción contundente.

Las cuentas de Vox

P.- La Fundación ha estado en el ojo del huracán respecto al tema de su financiación y de ciertos movimientos de de dinero que que han sido llamativos y llegando a ocupar los titulares de algunos medios. Hablo de las transferencias de en los últimos años de 7 millones de euros a las cuentas de la Fundación. ¿Esto es así? ¿Por qué la Fundación ha necesitado esas cantidades ingentes de dinero? ¿Por qué se ha movido ese dinero a las cuentas de una fundación si su presupuesto es mucho menor?

R.- Bueno, efectivamente son miles de euros. Pero esto no responde a ningún tipo de investigación periodística ni nada. Esto está en la página web de la propia Fundación en el apartado de «transparencia». Ahí están claras todas las cuentas que también están auditadas por una empresa privada y por el propio Tribunal de Cuentas. Nadie debe olvidar que Disenso es una fundación vinculada a un partido político (Vox), que además se rige por la Ley de Partidos Políticos y está sometida a muchas normas.

No hay nada, las cuentas entran dentro de una total normalidad. ¿Cuál es la diferencia?: Que hay un partido que cree enormemente en la importancia de dar la guerra cultural, hay otras formaciones políticas que simplemente crean las fundaciones para recibir las subvenciones que les tocan.

P.- Pero ha habido acusaciones de que era una suma de dinero estratosférica para las necesidades de la Fundación. Había sospechas de que ese dinero al transferirse a una fundación estaba libre de impuestos y eso podía dar lugar a movimientos para evadir o pagar menos impuestos.

R.- Eso es una soberana memez. Insisto, todas las cuentas están publicadas. Por tanto, No hay nada extraño, ¡por Dios, que esto no es la izquierda ni nada parecido! Está todo ahí, esto es una fundación que se dedica a la guerra cultural y ahí están todos los informes, están todos los actos de Foro Madrid, está La Gaceta de la Iberoesfera, por tanto aquí no hay ningún movimiento raro y si alguien tiene alguna duda, pues que vaya a los juzgados.

P.- Perdone que insista, hablamos de 2 millones y medio al año porque se eran parte del presupuesto de Disenso, ¿tiene la Fundación un presupuesto tan elevado al año para que se transfiera esa cantidad de dinero?

R.-Sí, claro. Disenso tiene una serie de actividades, tiene unos unos planes que presenta ante su patronato y se presupuesta de acuerdo a esas acciones. Es una actividad totalmente corriente que se lleva haciendo desde la propia existencia del sistema de partidos en España y que lo han hecho todas las fundaciones. De hecho, si uno compara las cantidades de la Fundación Disenso con las de otras lo mismo se va a llevar alguna sorpresa, va a ver que es bastante poco.

P.- ¿Usted diría las cuentas de Disenso están perfectamente en orden y y no tienen que ser puestas en duda como han hecho algunos medios de comunicación?

R.- Está todo en orden, todas las cuentas auditadas por el Tribunal de Cuentas y por empresas privadas. Y oiga, lanzar sospechas, pues es algo muy habitual en los medios de comunicación. El problema es que luego, cuando todo pasa, esos medios no resarcen esas sospechas.

P.- ¿Se ha planteado algún tipo de iniciativa, una querella ante alguno de esos medios que que hicieron esas acusaciones?

R.- La verdad que hasta la fecha no ha habido ningún momento que se haya pensado eso porque nosotros estamos en las cosas serias, no estamos en las campañas que responden a los intereses de los medios de comunicación. Nosotros tenemos unos objetivos y la región se encuentra en una situación muy grave. España en una situación de máxima gravedad y por tanto nosotros no perdemos ni un solo minuto en eso, todo lo contrario.