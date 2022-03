«Mire. Como estoy jubilado puedo decir lo que pienso. Los ministros de Podemos hablan de lo que no saben, sinceramente, qué quiere que le diga». Y se ríe. Es la respuesta espontánea de Jorge Dezcallar, ex director del CNI, al preguntarle por las declaraciones sobre la guerra de Ucrania de ministras de Podemos como Irene Montero o Ione Belarra hablando de la “diplomacia de precisión” y cosas similares. En HOY RESPONDE de OKDIARIO, Dezcallar dice: “Cuando dicen ‘no a la guerra’ pues sí, qué bonito… estamos todos de acuerdo… Pero aquí hay que decir ‘no a la invasión’ porque, si no, están dejando al más débil, al pueblo ucraniano, a los pies de los caballos, a merced de un invasor que está cometiendo atrocidades”.

Metidos en la arena ‘podemita’, preguntamos a Jorge Dezcallar por la presencia de la formación morada en el Gobierno. Por la desconfianza política que puede generar en nuestros aliados en términos de información reservada la presencia -excepcional en Europa- de comunistas en el ejecutivo de Pedro Sánchez relacionados con Cuba, Venezuela, Iran… y más en un momento como este, marcado no solo por la guerra en Ucrania. También por la pandemia de coronavirus venida de China o la posición de regímenes como el ruso, el chino o el iraní en dictaduras latinoamericanas como la venezolana. Dezcallar responde con escrupulosa corrección institucional: “Nuestros aliados entienden que vivimos en una democracia y que en una democracia existen los partidos políticos a los que los ciudadanos dan su confianza y luego se constituyen las mayorías parlamentarias que se deciden entre los partidos. Y entienden que hay que respetar que en España haya un gobierno de coalición como el que hay. Y eso lo respetan”.

Pero matiza: “Otra cosa es que ese gobierno no hable siempre con la misma voz, como ahora en el Sáhara”. Y apunta otro caso llamativo de desavenencias: “Cuando se acordó que la cumbre de la OTAN fuera en Madrid, antes de la invasión de Ucrania, que es una reunión muy importante porque se va a acordar el nuevo concepto estratégico de la organización para los próximos años, parte del Gobierno se desmarcó y dijo que le parecía mal que se celebrara en Madrid”. “Eso no ayuda, ciertamente”, dice con diplomacia. “El gobierno debe hablar con una sola voz”, recuerda.

Pablo Iglesias

Le preguntamos por Pablo Iglesias en la comisión del CNI, en la que le coló expresamente Pedro Sánchez, sin ninguna necesidad, mediante decreto y aprovechando el primer estado de alarma: “¿No es una temeridad en términos de información darle acceso a todo eso a quien ha trabajado para Irán y Venezuela? … ¿De verdad no desconfían nuestros aliados o nos restringen información?”. Dezcallar vuelve a la corrección institucional y la diplomacia, aunque deja clara su postura: “Un vicepresidente del Gobierno tiene que estar… Otra cuestión era por qué era vicepresidente del Gobierno”. Y se calla haciendo un silencio que dice más que todo.

Le insistimos y sonríe: “¿Era necesario meter a Pablo Iglesias en el CNI… era evitable?”. “Eso no me lo pregunte a mí porque no lo se. Un vicepresidente del Gobierno tiene que tener acceso a la información del CNI. Otra cosa es que determinadas personas ocupen el puesto de vicepresidente del Gobierno. Esa es otra cuestión distinta”. Se para. Piensa y se frena: “Ciertamente… pues… en fin… vamos a dejarlo ahí”.

Le recordamos que fue el presidente Sánchez quien dijo que si pactara con Podemos no podría dormir. Y Dezcallar remata: “Pregúnteselo a él. Luego parece que ha dormido y tiene buena cara”.