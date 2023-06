Joan Garriga: «El PP se equivoca radicalmente con Collboni y lo de Sirera ha sido un vodevil»

El portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, cree que el Partido Popular ha cometido un error apoyando la investidura del socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. «El PP se equivoca radicalmente con Collboni y lo de Sirera ha sido un vodevil», afirma Garriga a OKDIARIO. El también presidente de Vox en la provincia de Barcelona respalda, frente a las críticas del PP, a su portavoz en el ayuntamiento, Gonzalo de Oro Pulido, que mantuvo su candidatura: «Estoy orgulloso de que nuestro candidato se haya votado a sí mismo porque ninguna alternativa era mejor».

Para Joan Garriga, «lo que ha hecho estos días Daniel Sirera es un vodevil. Primero parecía que iba a apoyar a Trías, luego a Collboni y, al final, lo que hay es un gobierno socialista apoyado por Ada Colau y por el PP». Garriga recuerda que Collboni ha formado parte del equipo de Ada Colau: «Estos socialistas han sido los socios del gobierno comunista de Colau. Es una malísima elección. El PP se equivoca radicalmente apoyando a Collboni. Lleva 8 años gobernando Barcelona y es el responsable, junto a Colau, de la grave crisis económica, de imagen y de seguridad que sufrimos. No puedes con tus votos apoyar que siga este gobierno, aunque ahora sea sólo de Collboni».

‼️ #URGENTE Agreden al portavoz de VOX en el Parlament @JGarrigaDomenec cuando acudía a la toma de posesión de sus compañeros en Manresa pic.twitter.com/RpgXDKmpXE — VOX Barcelona 🇪🇦 (@vox_barcelona) June 17, 2023

Collboni se ha comprometido ante Daniel Sirera, portavoz del PP, a no meter en el gobierno a los comunes de Ada Colau a cambio de su apoyo. Gobernar con 10 concejales va a ser realmente difícil. Garriga cree que Sirera le echara un capote: «El PP ya aprobó los presupuestos de Colau por prebendas». Califica la situación como «triste».

Joan Garriga retrata la Barcelona de estos años: «Una ciudad sucia, desordenada, insegura, sin movilidad. Es la Barcelona del no al turismo o a los grandes acontecimientos. Colau y Collboni fueron los que dijeron ‘no’ al Mobile o a las grandes ferias». Y añade con retranca: «Eso sí, aprobaron un centro de nuevas masculinidades donde se enseña con presupuesto público a ser hombre. Collboni no lo va a revertir».

Para el líder de Vox en Cataluña, el nuevo alcalde socialista ha empezado su mandato mostrando sectarismo político: «Collboni ha dicho en su discurso que tenía las puertas abiertas a todos menos a los que han votado a Vox. Es una mala manera de empezar como alcalde. Cuando uno llega hay que expresar que se es alcalde para todos». Joan Garriga hace responsable a declaraciones como esa de la violencia que sufre Vox en Cataluña: «Los políticos nos señalan y criminalizan y son responsables de las agresiones que sufrimos por las calles».

Agresión en Manresa

La delegación de Vox que acudió al Ayuntamiento de Manresa para apoyar a su nueva concejal, Inmaculada Cervilla, fue increpada y agredida por independentistas. «Hoy era un día histórico», dice Joan Garriga. «Entrábamos -añade- en más de 80 municipios con 124 concejales. Somos los que más hemos crecido en Cataluña el 28M con 114.000 votos más que en 2019. Esto les ha sentado muy mal y han organizado muchos escraches en muchos municipios, como en Manresa, donde estaba yo».

Garriga cuenta que «un grupo de personas les ha seguido al llegar al ayuntamiento. Uno con actitud violenta. Ha golpeado al responsable de seguridad nuestro con la cabeza al intentar agredirme a mí. Dentro nos esperaba una horda con carteles y esteladas para impedirnos el paso». Acabado el pleno, la tensión seguía: «Nos han recomendado salir por detrás y hemos dicho que no. Hemos salido por delante representando con dignidad a los 1.537 votantes de Manresa. Estamos muy orgullosos. Somos la única fuerza nacional en el ayuntamiento porque el PP no entró». Dice Joan Garriga que «no vamos a cambiar y no nos vamos a dejar amedrentar. Vamos a representar sin cobardía alguna a nuestros votantes. Esta es nuestra tierra. Manresa es España».

Los mossos han asistido pasivos a la agresión fuera del ayuntamiento, mientras dentro del edificio se permitía el escrache a la concejal de Vox y sus acompañantes: «Es preocupante que haya esa impunidad y que los Mossos tengan directrices políticas. Esto no puede ser y hay que revertirlo. Ese tío [el agresor] tenía que haber sido detenido inmediatamente, pero los Mossos le han dejado que se fuera tranquilamente». Los agentes, según Joan Garriga, incluso se han resistido a identificarle hasta que han insistido varias veces.

Joan Garriga constata: «En Cataluña hay mucha violencia política y el 90% es contra Vox. Somos la tercera fuerza de España y la cuarta, de ocho, en el Parlament. Nuestros 217.000 votantes merecen un respeto». «Tenemos unos militantes -señala- y unos concejales ejemplares y heroicos. Siempre les decimos ‘paz, dignidad, no entréis en provocaciones, representáis a los votantes’, pero un día alguien puede pensar en defenderse y revolverse».

Las concentraciones independentistas contra Vox no sólo se produjeron este sábado a las puertas del Ayuntamiento de Manresa. Joan Garriga describe en la entrevista otros casos. En Santa Coloma de Gramanet, donde Gabriel Rufián se estrenaba como concejal, los manifestantes apedrearon desde la calle y rompieron una ventana del salón de plenos durante la sesión.

Joan Garriga relata lo que supone el día a día de su ejercicio de la política en Cataluña: «Contamos estos incidentes y yo mismo, a veces, me acostumbro. Cuando voy a cualquier municipio siempre hay insultos, amenazas, huevos… Pero no puede ser que nos acostumbremos a esta violencia». Y cuenta, como expresión de la anormalidad democrática que vive Cataluña sin que sea ya noticia, que «todos los lunes, después de ir el fin de semana por los pueblos y ciudades acabamos en comisaría denunciando agresiones así».