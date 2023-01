El jefe de Memoria Histórica de Sánchez reconoce que los actuales censos de víctimas no tienen valor

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, reconoce que los censos de víctimas de la Guerra Civil actuales carecen de valor por estar elaborados sin una metodología científica. A pesar de que se han hecho varios intentos de enumerar a estas personas, el jefe en la materia de Pedro Sánchez asegura que ahora sí se hará un trabajo válido. Así lo reconoce en una charla en la Universidad Complutense de Madrid recién publicada, en la que también corrige al presidente del Gobierno al reseñar que España no ocupa el segundo puesto en el ránking mundial de fosas comunes como afirmó Sánchez en el Congreso.

El alto cargo del Ejecutivo, a preguntas de una investigadora presente en la sala, reconoce, con evidente incomodidad, que España no es el segundo país del mundo con mayor número de fosas. De hecho, apunta que no podemos saber el número que el país ocupa en el ránking mundial de fosas, básicamente porque dicho listado internacional no existe. Advierte que las estimaciones que se usan habitualmente se basan en una «investigación» del ex juez Baltasar Garzón.

Con respecto a los censos de víctimas del Gobierno, el secretario de Estado reconoce que los actuales no valen y que aún están trabajando en una metodología científica para que el nuevo censo que sí tenga rigurosidad. Como ha publicado OKDIARIO, en los últimos años diferentes ministerios han publicado listas e informes en los que aparecen infra representados los españoles que perecieron a manos del bando republicano.

Además, en la misma charla, Fernando Martínez afirma que los guerrilleros comunistas, los maquis que lucharon contra el franquismo protagonizando fechorías de primer nivel sí serán considerados víctimas de la Guerra Civil. Esgrime que así lo exige la ONU en una resolución oficial.

Por otra parte, desvela que el Gobierno desarrollará un censo de empresas beneficiadas por el franquismo. Seguirá el ejemplo, dice, de Alemania con los negocios que colaboraron con el nazismo. Señala a la multinacional Siemens por aprovecharse de trabajos forzados bajo el mando de Adolf Hitler.

Otro dato que desglosa el alto cargo de Moncloa es que ya hay más de 600.000 beneficiados por las indemnizaciones por las leyes de memoria histórica desde 1977 hasta la actualidad. Muchos de ellos viudas, militares republicanos, voluntarios alistados al Ejército Popular, niños de la guerra, etc. Un total de indemnizaciones económicas por 21.700 millones de euros del erario público hasta el momento.

En opinión del abogado experto en la materia Guillermo Rocafort estamos ante la evidencia de que los censos publicados que hasta la fecha se han expuesto como infalibles, pero no son más que una serie de listados elaborados sin ningún rigor científico y sólo con intenciones electoralistas. También subraya que se confirma la exageración presidencial de situarnos en un ránking de fosas que realmente no existe.

Por otra parte, augura que la creación de un censo de empresas colaboracionistas con el franquismo va a crear gran tensión social, así como el reconocer a unos guerrilleros como los maquis como víctimas de la Guerra Civil supondrá elevar a la categoría de víctimas a los que realmente fueron victimarios y, en buen parte, bandidos.