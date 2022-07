El experto del Gobierno en fosas comunes tira por tierra la reiterada afirmación de Pedro Sánchez en el Congreso de que España es el segundo país con más desaparecidos forzosos después de Camboya. Francisco Etxeberria, asesor del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, asegura que quedan 20.000 personas por desenterrar. Muy lejos de países como la China de Mao Zedong o la URSS comunista. También por delante de España, naciones como Turquía, Irak, Vietnam, México, Ruanda, Yugoslavia o Congo, entre otros, donde los cadáveres abandonados a su suerte se cuentan por cientos de miles.

Una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira. El forense de referencia del Gobierno en la materia, en entrevistas recientes, ha esgrimido los datos reales que dan al traste con la rimbombante declaración de Sánchez en la tribuna de la Cámara Baja, repetida varias veces a lo largo del Debate del Estado de la Nación.

«Tenemos la idea de que, quizás, sean 150.000 las personas que murieron entre retaguardia, crímenes, desaparecidos… y también incluyendo los muertos de población civil en bombardeos, o los muertos en prisiones, que murieron muy entrecomillas por causas naturales. Son cifras muy altas. Pero no es verdad que hoy día queden entre nosotros, en nuestras cunetas, en nuestras fosas, 114.000 personas desaparecidas», expone el forense en una entrevista en Público, antes de subrayar que muchas ya se han recuperado.

Francisco Etxeberriia en imagen de archivo.

Recuerda que «hubo exhumaciones en los primeros años de la transición. En Soria, Palencia, La Rioja, Navarra… se hicieron muchísimas exhumaciones y eso está pendiente de que lo contabilicemos con exactitud». «Lo que pasa es que aquello se paró. Y ahora, en 20 años, hemos recuperado entre diferentes equipos más de 9.000 cuerpos de 700 fosas comunes. Son 9.000 cuerpos que tenían detrás a 9.000 familias. ¿Cuánto nos queda pendiente por recuperar? Pues nosotros calculamos que no serán más de 20.000 cuerpos. Esto es una estimación que tenemos que ajustar un poco más e iremos viendo. Hay fosas, hoy día, que ya no se pueden encontrar», agrega Etxeberria.

Una legislatura

«No estamos en el caso de las dictaduras latinoamericanas donde todavía pueden estar vivos la madre o el padre del desaparecido. Han pasado 80 años y eso constituye una franja que compromete el poder resolverlo todo de manera eficaz. Por eso no hay que crear falsas expectativas. Y eso hay que decírselo a los familiares. Además, estamos identificando mediante análisis genéticos a uno de cada tres esqueletos que se rescatan. ¿Y qué pasa con los demás? Pues que no es posible su identificación. Porque no conseguimos extraerle ADN o porque no conseguimos un familiar adecuado para el análisis genético», relata el experto.

En relación con el tiempo que se requiere para completar de exhumar las fosas, Etxeberria cree que es necesario «un plan cuatrienal» para «poner a trabajar a los equipos de manera permanente y constante. No ahora una exhumación y dentro de seis meses la siguiente. Hay que introducir un cierto ritmo a esta tarea, darle una estabilidad a los equipos preparados y a los laboratorios. Si así lo conseguimos, calculamos que en una legislatura o una legislatura y media podríamos acabar con todas las fosas que tenemos pendientes». Añade que «siempre será factible que dentro de 15 años aparezca una nueva fosa tras unas obras. Yo, en San Sebastián, he exhumado dos fosas a 100 metros del portal de mi casa. Pero creemos que el grueso en una legislatura y media se podría finalizar».

Exhumaciones

En este contexto, ni un solo euro de los dos millones de euros destinados para exhumaciones a las comunidades autónomas por Pedro Sánchez este 2022 servirá para identificar a nadie que fuera asesinado a manos de las fuerzas del Frente Popular. Consultada la resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por la que se publica el Acuerdo de la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, se puede advertir que todas las actuaciones se refieren a fosas donde hay personas pertenecientes al Frente Popular.

Por otro lado, el millón de euros dedicados a actividades de divulgación de trabajos y de dignificación de lugares de enterramiento y de memoria, van referidos a estudios y lugares relacionados con la represión en la España del bando nacional, pero ni un solo euro a la represión en la España republicana. José Luis Rodríguez Zapatero financió un único proyecto que sirvió para conocer la terrible realidad de las checas de la II República, pero Pedro Sánchez ha llegado al cero absoluto.