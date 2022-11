El Ministerio de Igualdad, liderado por la podemita Irene Montero, ha lanzado un test para que la gente que «intuye» que tiene «machismo interiorizado» pueda descubrir «hasta qué punto» lo tiene.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre, el Ministerio ha distribuido a través de sus redes sociales este particular test en el que pone a prueba el «machismo interiorizado» del usuario.

El test comienza en el nivel 1 que es un apartado «general» donde pregunta «¿Qué actitudes tienes o has tenido en el pasado?», y a continuación enumera tres de estas actitudes que son «no levantarte nunca a recoger la mesa en una comida», «pensar que un chiste machista no tiene importancia» y «sentirte incómodo si tu hijo o algún niño de tu entorno quiere jugar con muñecas».

Para contestar a estas cuestiones, el test incorpora un apartado donde puedes señalizar si has tenido cero, una, dos o las tres actitudes planteadas en el test. Una vez superado el nivel uno, tiene lugar el nivel dos, que se centra en el ámbito de la pareja.

«Pensar que puedes decirle a tu novia qué debería ponerse para salir de fiesta», «querer saber con quién se escribe tu novia por redes o WhatsApp» y «anteponer tu placer al de tu novia en vuestras relaciones sexuales», son las tres actitudes que en este nivel el test plantea para que la persona en cuestión sepa su nivel de «machismo interiorizado» con su pareja.

El tercero y último de los niveles de este examen plantea el machismo entre los amigos y las actitudes que plantea son «quedarte callado o defender a un amigo cuando ha tenido un comportamiento machista», «reenviar un vídeo de contenido sexual de una chica sin su consentimiento a tus amigos» y «justificar una agresión sexual cometida por un hombre famoso».

Al final del test, el ministerio de Irene Montero te dice que si has tenido cero de estas actitudes «vas por el buen camino» pero si, en cambio, has tenido entre una y nueve «tienes cosas que revisar» por lo que concluye: «¿a qué esperas para comenzar?».

Además, en el marco de la celebración de este día, el ministerio también ha lanzado una serie de carteles en los que avisan de conductas de hombres que pueden ser constitutivas de esa violencia sobre la mujer.

Que digan frases como «no nos podemos perder la fiesta porque estas van a ir muy borrachas», «vamos a tener que firmar un contrato para acostarnos con tías» o»tíos, mirad el vídeo que me han pasado de la nueva clase», debe hacer saltar las alarmas de las chicas, de acuerdo con esta campaña.