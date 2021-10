Nada es casual cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad de importantes personalidades, pero menos casual lo es aún cuando se trata de la seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey. OKDIARIO ha tenido acceso a un contrato adjudicado hace menos de un mes por el Ministerio del Interior para responder a un documento, también en poder de este diario, que justificaba la compra extraordinaria de determinados elementos solicitados por el Servicio de Seguridad de la Casa Real.

Lo que llama realmente la atención de este último documento son algunos elementos destinados de forma inequívoca a la seguridad unipersonal de los miembros de la Casa del Rey: maletines desplegables antibalas, visores de punto rojo, los coloquialmente llamados miras láser, y herramientas de rescate, como cortacinturones de seguridad o rompecristales de vehículos, delatan un interés por aumentar la protección del Rey coincidente con la corriente antimonárquica alimentada por Podemos.

Empezando por lo último sólo hay que recurrir al documento defendido hace unos días por Podemos en el ámbito de unos cursos impartidos por el partido morado. Bajo el epígrafe Brújula para ganar esta década los dirigentes de Podemos defendían de forma vehemente y bajo la excusa de la defensa de las nuevas generaciones la necesidad de derrocar a la Monarquía: “Nos iremos acercando cada vez más a la irrenunciable e irremediable república solidaria y plurinacional en la que nuestro país se debe convertir mediante una nueva Constitución del siglo XXI. Porque las generaciones más jóvenes así lo demandan, porque la corrupción de la monarquía es una gangrena que ningún sistema democrático puede soportar, como no se puede admitir en pleno siglo XXI que el jefe del Estado no se elija por sufragio sino por fecundación, porque el centralismo monárquico es uno de los principales focos de los conflictos territoriales y una república solidaria y plurinacional su solución, y porque avanzar en derechos sociales, en igualdad, en reparto de la riqueza y en la democratización de la economía y el poder no es otra cosa que hacer cada día más reales y presentes los principios republicanos”.

«Material policial táctico operativo»

Este punto de vista puede ser más o menos respetado por más o menos personas, pero lo que Podemos no ha calibrado es el efecto de este mensaje en la seguridad de los miembros de la Casa Real, aunque para eso bien es cierto que ya está el Servicio de Seguridad del Rey, de ahí que se haya adjudicado el contrato que hoy desgrana OKDIARIO. “Memoria justificativa para la adquisición de material policial táctico operativo y de entrenamiento con destino al servicio de seguridad de la casa de S.M. el Rey”. Este es el encabezamiento del documento coronado con el escudo de la Casa Real que explica qué nuevos elementos de seguridad necesita un servicio que ya debería tener resueltos estos suministros a través de los presupuestos concretos de la comisaría especial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Unidad Especial de la Guardia Civil adscritas al Servicio de Seguridad. ¿Qué ha echado en falta la seguridad del Rey justo cuando existe un clima de animadversión hacia la institución descaradamente alimentado desde ciertos ámbitos políticos?

En el contrato, cercano a los 100.000 euros, destacan sobremanera los dos maletines antibalas para protección unipersonal. En alguna ocasión ya se han visto, de forma muy habitual en Estados Unidos, cuando una persona camina cerca de la personalidad en cuestión y porta un maletín que aparentemente ahí no pinta nada. El presidente del Gobierno,, Pedro Sánchez, se valió de este elemento de seguridad en 2019 cuando viajó a Barcelona a visitar a agentes de Policía heridos durante los disturbios tras la sentencia del procés. Si ahora el Servicio de Seguridad necesita ese elemento debe percibir una situación de riesgo y hostilidad similar a la que Sánchez se expuso durante aquella visita.

El resto del pedido también deja ver la preocupación por la seguridad del Rey y de otros miembros de la Casa Real en determinadas situaciones por parte de su equipo táctico más cercano. La solicitud de 50 herramientas de rescate de personas en situaciones críticas dentro de un vehículo. Elementos como cortacinturones de seguridad para liberara a los ocupantes en caso de quedar atrapados o rompecristales con percutor que puedan destrozar cristal templado completan un pedido que surtirá al servicio de Seguridad del Rey de elementos que se usarían en situaciones de riesgo para los protegidos. Pero es que además se incluyen más elementos, como visores de punto rojo o miras láser, cuyo uso potencial se describe de la siguiente manera: “4 visores réflex de punto rojo para MP5, que permitan actuar en todos los posibles escenarios tácticos (ambientes extremadamente luminosos, así como en condiciones de oscuridad total), y que sean compatibles con dispositivos de visión nocturna”.

Chalecos antibalas, soportes y sistemas de sujeción de subfusiles, portacargadores y cascos tácticos completan un pedido que no puede valorarse desde la simple necesidad de mejorar la seguridad del Rey, sino el momento en el que su servicio de Seguridad cree que debe estar mejor preparado.