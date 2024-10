Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid: «Ortega Smith está muy desubicado»

«Ortega Smith está muy desubicado». Así ve la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. En una entrevista a OKDIARIO, Javier Ortega Smith acusó la semana pasada al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de «mentir como Sánchez» en su forma general de hacer política y, particularmente, en el espinoso asunto de Madrid 360. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) estimando el recurso de Vox. Un revés para el Ayuntamiento que va a recurrir al Tribunal Supremo.

Inma Sanz descarta que vayan a desaparecer las ZBE: «En Madrid seguirá habiendo Zonas de Bajas Emisiones porque nos obliga la Ley de Cambio Climático». Y presume del «éxito» de la «estrategia global» que supone Madrid 360: «No es una estrategia sólo de prohibiciones, que queremos que sean las mínimas. Madrid llevaba desde 2008, en que se aprueba la directiva europea, incumpliendo sistemáticamente, todos los años, los niveles de calidad del aire que nos exige la Unión Europea. Por ello, Madrid estaba incursa en un procedimiento de sanción por parte de la UE de muchos millones de euros. Ahora, llevamos dos años seguidos cumpliendo y no ha habido que aplicar el protocolo anticontaminación ni un solo día. Ha habido más medidas que las ZBE. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 100 millones en ayudas para cambio de flotas y de vehículos particulares. También, en los vehículos de la EMT, 2.000 autobuses, que es la flota más limpia de todas las capitales europeas. Hemos conseguido compatibilizar sostenibilidad ambiental, cumplimiento de la calidad del aire, sostenibilidad económica y también social». Inma Sanz confirma que el consistorio madrileño está ya trabajando para modificar la ordenanza ajustándola a las indicaciones de la justicia.

Inma Sanz niega, como afirma Vox, que el PP haya mentido a sus votantes sobre Madrid 360: «En las elecciones de 2019 prometimos derogar Madrid Central de Carmena porque no estaba funcionando. Hicimos una moratoria nada más llegar al gobierno, pero los tribunales tumbaron esa posibilidad. En 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener Zonas de Bajas Emisiones. Y en las elecciones de 2023 nos presentamos ya con la estrategia Madrid 360 a pleno rendimiento e incluimos en el programa electoral que no habría más restricciones porque ahora sí estamos cumpliendo con los criterios de Europa. Insisto. En las elecciones del año pasado nos presentamos con toda esta estrategia que ha sido un éxito y como tal lo defendemos».

Sánchez y Óscar Puente

Inma Sanz califica la gestión de las Cercanías de Óscar Puente como «nefasta y un drama para Madrid»: «Es un problema serio. Tenemos uno de los mejores transportes públicos del mundo en nuestra ciudad, con la EMT en superficie y el metro, que es uno de los mejores del mundo. Pero la corona metropolitana necesita de una red de Cercanías efectiva y fiable. Y este señor, aparte de poner tuits bochornosos y hacer el ridículo, no se está ocupando».

La vicealcaldesa de Madrid cree que, en la actitud de Pedro Sánchez, hay «mala fe constante y sistemática hacia Madrid y también ineptitud». «Sánchez -dice Inma Sanz- castiga a Madrid porque, según él, Madrid vota mal». Además, cree que a Sánchez le preocupa que «Madrid sea un espejo para que el resto de los españoles vean que se puede gobernar de otra manera».

Reyes Maroto y el ‘caso Koldo’

La vicealcaldesa ‘popular’ de Madrid ve «irrelevante» la labor de la exministra Reyes Maroto en el ayuntamiento de Madrid: «No deja de ser la enviada de Sánchez a Madrid. Lo único que hace es decir que su jefe es buenísimo e insultar a Almeida. Entiendo que tiene que ser verdaderamente difícil ser socialista en Madrid».

¿Qué sabe Reyes Maroto de la Koldosfera [por el caso Koldo]?, preguntamos a Inma Sanz parafraseando al alcalde Almeida. Responde: «Yo creo que mucho. Tiene muchas explicaciones que dar. Era en su ministerio donde se estaban produciendo esos rescates multimillonarios y ayudas a determinadas empresas». Inma Sanz dice que Reyes Maroto «tiene que dar la cara».

Sobre la reaparición pública de Begoña Gómez en las últimas horas estando doblemente imputada, Inma Sanz afirma: «Es bochornoso. No es de recibo que, además, buena parte de los ministros de Sánchez se dediquen única y exclusivamente a un plan de censura a los medios de comunicación porque a Sánchez le molesta que informen de los chanchullos y problemas de su gobierno, su esposa y su hermano».

«Hay que atajar las reyertas»

Inma Sanz como delegada de Seguridad y Emergencias presume de Madrid, pero muestra preocupación por las reyertas a machetazos entre bandas y los narcopisos: «Madrid sigue siendo una de las capitales más seguras del mundo. Nos lo dicen los datos, los estudios, los inversores, los turistas cuando vienen… Pero tenemos un problema grave con las reyertas, las armas blancas y las bandas juveniles y eso hay que atajarlo. No queremos ver en nuestras calles machetes. Hay que descabezarlos, modificar el Código Penal y endurecer las sanciones, la multireincidencia, la utilización de armas blancas y de menores en la comisión de los delitos más graves y por supuesto, ir a por las jerarquías y meterlos en la cárcel». Inma Sanz lamenta que el delegado del Gobierno esté -dice- más preocupado por ser el «ariete de Sánchez» y por «meterse con Ayuso y Almeida» que por hacer su trabajo: «Nosotros ayudamos en todo lo que podemos con nuestra Policía Municipal. Hemos puesto más agentes en la calle, les hemos renovado toda la flota de vehículos, cuentan con Táser, con drones, con mejores medios, mejores materiales de protección… pero la competencia de la delincuencia organizada es de la Delegación del Gobierno». Cree que Francisco Martín «trata de sacar la cabeza a ver si [Sánchez] le nombra algo».

Inma Sanz reitera la vieja reivindicación de Madrid al ministerio del Interior: más efectivos de Policía Municipal. Sigue sin haber respuesta. Cree que, para esto y otras cuestiones de financiación o de infraestructuras, es necesaria una nueva Ley de Capitalidad. El equipo de Gobierno de Almeida está trabajando en el texto que el Ayuntamiento tendrá que aprobar en pleno y remitir al Congreso de los Diputados, dominado ahora por la mayoría del PSOE y sus socios de Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu o el PNV. Reconoce Inma Sanz que los socios de Sánchez «no son muy amigos de Madrid» y asegura que si hay que esperar a que haya otra mayoría habrá que hacerlo: «Lo haremos con todas las garantías. No vamos a promover algo que no sea bueno para Madrid».

Fórmula 1, Bernabéu y el derbi

La vicealcaldesa de Madrid no cree que la Fórmula 1 peligre. La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, confesó en el pasado pleno que IFEMA no ha encontrado todavía inversor que quiera asumir el riesgo. Inma Sanz no tiene dudas: «Estamos trabajando, se están cumpliendo los plazos, se está desarrollando el circuito y se empezará a construir. Estamos convencidos de que IFEMA está haciendo todo para que sea en tiempo y forma adecuada».

Inma Sanz considera “muy bueno” para Madrid que el Bernabéu sea el escenario de artistas de calado internacional, pero reitera, sobre los ruidos que «como Ayuntamiento vamos a exigir al Real Madrid y a cualquier promotor que se cumpla la normativa para que los vecinos puedan tener la calidad de vida que siempre han tenido».

A Inma Sanz lo ocurrido en el derbi le pareció «bochornoso» y tiene claro: «Los energúmenos que lo hicieron no deben volver a entrar en un campo de fútbol». El alcalde Almeida -dice- «sintió bochorno como alcalde y dolor como colchonero y atlético».