Inma Sanz: «Madrid va como un tiro y Sánchez no podrá pararla»

«Madrid va como un tiro y Sánchez y la izquierda no podrán pararla». Lo afirma Inma Sanz en una entrevista en OKDIARIO en la que la vicealcaldesa de Madrid denuncia el «bloqueo», «los palos en la rueda» y la «deslealtad permanente» del Gobierno, vía Francisco Martín («el delegado del sanchismo en Madrid») y Reyes Maroto (desubicada y crispada»). Inma Sanz Como habla de la llegada de inmigrantes («no informan de nada»), la campaña de Urtasun y Teresa Ribera sobre la tala de árboles («es la hipocresía de la izquierda») o la negativa a conceder más policías municipales mientras le da a Cataluña 3.000 mossos más.

«Madrid está de moda en el mundo», señala Inma Sanz. El turismo, la inversión, los negocios y, ahora, la Fórmula 1 que, asegura, no terminará en el fiasco de Valencia. Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del sureste con 150.000 viviendas… «Madrid está vibrante», afirma. Y confiesa: «Me da pena ver cómo está Barcelona».

Pregunta.- Junts humilla a Sánchez. ¿Les dará lo que haga falta?

Respuesta.- Es un juego entre trileros. No sabemos nada de la negociación. No contarán nunca la verdad porque no dicen una sola verdad ni uno ni otro. Están en sus intereses personales. Los de los españoles les dan igual a ambos. El problema no es que Junts humille a Sánchez. Es que humilla a todos los españoles. Tenemos un presidente que se deja extorsionar por un prófugo de la justicia. Es muy grave y hay que dar todas las batallas.

P.- Y mientras, ¿humilla a Madrid?

R.- No para de poner palos en las ruedas. No le pedimos que ayude. Sólo que no estorbe. Lo vimos con Filomena, la pandemia… El tema de los Mossos es sangrante. Les va a dar 3.000 agentes más y 1.600 millones de euros. Nosotros le pedimos que nos deje tener los policías que necesitamos y ni contesta. El alcalde le manda cartas y ni tiene la deferencia institucional de contestarlas.

P.- ¿Sánchez no contesta las cartas del alcalde?

R.- No. Las plazas están creadas con cargo al presupuesto municipal. Deberíamos tener 7.000 policías y no llegamos a 6.000.

P.- ¿Sánchez les boicotea?

R.- Claramente. Es trágico que el Gobierno de la nación vaya contra su capital; contra su locomotora económica y social. Y lo hace porque Madrid le pone contra el espejo de sus contradicciones. Es el modelo de gobierno que España podría tener y le pone muy nervioso que vaya tan bien cuando sus políticas no van tan bien.

P.- ¿Arreglará Cercanías Óscar Puente?

R.- Ha mostrado ya muy pocas ganas de arreglarlo y muchas de enfrentamiento. Es intolerable que un ministro bloquee al alcalde de Madrid o al concejal de Movilidad en sus redes sociales. Es un problema muy serio de averías y descarrilamientos que afecta a 600.000 personas a diario.

P.- Inmigrantes y Barajas. ¿Les informan de algo, les dan las filiaciones, les dicen dónde van cuando los sueltan?

R.- Es la deslealtad institucional permanente. No nos informan de nada más allá, de vez en cuando, del número de personas. Y de Barajas absolutamente nada. La situación se va agravando y no es de recibo para las personas que están allí, ni serio para España. Marlaska está, lamentablemente, en otras cosas.

P.- El sábado hubo una manifestación de una organización terrorista palestina con Sira Rego.

R.- Es intolerable que haya miembros del Gobierno en estas manifestaciones. Luego se molestan, pero es la realidad. Quienes felicitan a Sánchez son los terroristas hutíes, los de Hamás o Bildu que, por supuesto, está encantado.

P.- ¿Qué tal el delegado del Gobierno, Francisco Martín?

R.- No está ayudando a Madrid. No responde a nuestras demandas. Es una hostilidad permanente. No es el delegado del Gobierno. Es el delegado del sanchismo en Madrid con una tarea política.

P.- ¿Cómo ve a Reyes Maroto?

R.- Desubicada y crispada. Provocando situaciones de crispación. Ha traído lo peor del sanchismo a nuestros plenos. No entiende Madrid. Busca un foco que no tiene. Los madrileños tienen muy claro qué es el sanchismo. El PSOE lleva muchísimos años en la oposición y, a este paso, acabará siendo extraparlamentario.

P.- Dice El País que hay una «oleada» de talas de árboles en Madrid.

R.- Madrid ha sido declarada por cuarto año consecutivo Ciudad Arbórea del Mundo. Hemos incrementado el número de árboles. Hay veces que ante construcciones de nuevas infraestructuras hay afecciones al arbolado. Lamentablemente es así y tratamos de minimizarlas. Carmena taló decenas de miles de árboles. Sólo en la Castellana mil árboles. Es la hipocresía de la izquierda. Cuando las obras las hace el Gobierno son buenas y los árboles dan igual, como Adif en Atocha. Y si las hace la Comunidad para ampliar una línea de metro, la 11, que es muy necesaria, entonces montan el lío.

P.- ¿Sánchez, Urtasun y Ribera les van a hacer la guerra con esto?

R.- Están en ello, como con todo. Cualquier cosa que hace Madrid tratan de pararla y bloquearla. Y más en este caso, en el que estamos la Comunidad y el Ayuntamiento, que somos objeto de sus obsesiones políticas. Pero Madrid va muy bien. Va como un tiro y no van a poder pararla.

P.- ¿Peligra el Patrimonio Mundial de la UNESCO por este asunto?

R.- En absoluto. Se están haciendo las cosas de forma adecuada. La ampliación de la línea 11 reducirá las emisiones de partículas y mejorará el transporte público mientras protegemos nuestro patrimonio.

P.- Dijo que Rita Maestre iba disfrazada de Teresa de Calcuta.

R.- Es verdad. A los últimos plenos viene tratando de hacer ver que ya no es la hooligan antisistema que era. Se quieren disfrazar ahora de izquierdistas moderados porque han tocado moqueta y les viene mejor. Pero siguen siendo los antisistema de siempre.

P.- ¿Prometieron un plan contra las bandas juveniles?

R.- Trabajamos con la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno. En las últimas semanas ha habido repuntes, pero se han producido muchas detenciones y avanzamos en lo que nos compete. Hemos duplicado los agentes tutores en entornos escolares y espacios de ocio para que los menores no se acerquen a las bandas y aumentado las inspecciones en locales de venta de armas blancas. Hay 400 policías municipales más en las calles, pero este tema es competencia de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno.

P.- ¿Estas bandas tienen que ver con inmigración no arraigada de segunda o tercera generación?

R.- Puede ser en algunos casos, pero es un fenómeno mucho más complejo con muchos tipos de chavales. Requiere estudiarlo en profundidad. Hay españoles de siete generaciones que forman parte de estas bandas. Son chavales que están desubicados. Tenemos que hacerles ver que tienen un futuro por delante. Y ser muy firmes y tajantes. Madrid no va a aceptar estas situaciones en nuestras calles. Hay que agravar las penas. Tenemos que castigar más a las bandas organizadas, sus jerarquías y su financiación. No pueden utilizar menores para estos delitos para que sean inimputables. Necesitamos una legislación más dura que dé más armas a los policías.

P.- ¿La Fórmula 1 no terminará como la de Valencia?

R.- Vamos a trabajar para que no ocurra. Va a ser un proyecto de éxito. Madrid está de moda en el mundo. Se ve en todos los rankings internacionales atrayendo inversión y turismo. La F1 nos va a situar en el mapa de los grandes eventos deportivos de la élite mundial. Es un proyecto distinto al de Valencia con un circuito semiurbano que no requiere una construcción permanente. Se van a hacer las cosas bien y va a salir muy bien.

P.- ¿Se fían del apoyo del Gobierno a la Agencia Europea Antiblanqueo?

R.- La candidatura es muy buena, muy sólida y muy bien avalada. Somos optimistas y tenemos los deberes hechos. La defensa que se hizo esta semana salió extraordinariamente bien. Estuvo el ministro de Economía. Anteriormente, la ministra Calviño. Es verdad que en otros países ha habido una implicación de sus primeros ministros. Esperemos que no estén haciendo doble juego.