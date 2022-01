La infanta Cristina tiene previsto viajar en las próximas semanas a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para pasar unos días junto con su padre, el Rey Juan Carlos, tras la publicación de las fotografías de su todavía marido, Iñaki Urdangarin, en las que se evidencia una relación extramatrimonial. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el monarca está “dolido” y “sorprendido” por la manera tan abrupta en la que se ha hecho pública la ruptura entre su hija y su todavía yerno. Por el momento, la Casa Real no tiene previsto pronunciarse sobre estos hechos porque los ex duques de Palma son familia del Rey Felipe VI pero no forman parte de la institución.

El matrimonio Urdangarin-De Borbón estaba deshecho desde el año 2019. En septiembre de ese año, se produjeron los primeros permisos penitenciarios de Urdangarin. Ese acontecimiento supuso una grave crisis dentro de la relación de pareja. Los permisos permitieron a Urdangarin salir dos veces a la semana de la cárcel abulense de Ávila. En aquel momento, la hija pequeña de Don Juan Carlos se encontraba a más de 1.000 kilómetros, en Ginebra (Suiza), donde trabaja desde 2013. Ese año, la familia al completo se instaló en el país helvético para alejarse del foco de atención tras el juicio en el que Urdangarin fue condenado a más de cinco años de prisión por los delitos de malversación, fraude, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias.

Este periódico ha tenido conocimiento de que el Rey Juan Carlos se encuentra “dolido”por la situación en la que ahora se encuentra su hija. También por el revuelo mediático que se ha generado tras la publicación de las imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano de Ainhoa Armentia paseando por la ciudad francesa de Bidart. Una de las cosas que causan malestar al emérito es su imposibilidad de viajar a Suiza para pasar unos días con ella. Por este motivo, la infanta Cristina ha decidido viajar a la capital emiratí en las próximas semanas.

El Rey emérito era consciente del desgaste del matrimonio entre su hija e Iñaki Urdangarin pero está “sorprendido” tras ver la manera tan abrupta en la que ha acabado la crisis de pareja. Por su parte, la infanta Cristina continúa en Suiza en estos momentos. Con todo, no se encuentra en Ginebra para evitar a la prensa. Ahora, la preocupación de la hija pequeña del monarca es cómo va a gestionar esta nueva situación familiar y, sobre todo, buscar la manera de que esto no afecte ni a sus hijos ni al resto de su familia.

La tesis del desgaste del matrimonio la ha confirmado, indirectamente, uno de los hijos de la pareja, Pablo Urdangarin. El mismo día de la publicación de las imágenes de la infidelidad de su padre, el veinteañero declaró ante un medio de comunicación que prefería no decir nada “porque es un tema familiar”. Sin embargo, finalmente se pronunció y aseguró: “Son cosas que pasan. Lo hablaremos entre nosotros y ya está. Estamos todos tranquilos, todos nos vamos a querer igual. No hace falta nada más”.

En una línea similar también se ha pronunciado Mario Pascal Vives, abogado de Urdangarin, que ha negado tener ningún tipo de conocimiento sobre la existencia de un proceso de divorcio o separación entre la infanta Cristina y su todavía marido. También ha asegurado que no sabe en qué estado se encuentra la infanta Cristina y que ha hablado con Urdangarin recientemente, aunque no ha querido dar más detalles.

Este periódico ha tenido conocimiento de que la Casa Real no tiene previsto hacer ningún comunicado tras la publicación de las fotografías de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, ni pronunciarse sobre si habrá o no divorcio. El motivo se debe, principalmente, a que los ex duques de Palma son familia del Rey Felipe VI pero no forman parte de la Casa Real. Sin embargo, aún está en el aire que se produzca un posible pronunciamiento de la infanta Cristina.