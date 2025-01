Inda presenta a García-Castellón como el juez «al que cortaron las alas» por atreverse a juzgar a Podemos

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha presentado al juez Manuel García-Castellón como el magistrado que «se atrevió» a ir contra Podemos y contra Pablo Iglesias pero al que «le cortaron las alas desde arriba». Antes de la conferencia magistral que el juez instructor de la Audiencia Nacional ha dado en las I Jornadas Jurídicas que OKDIARIO está celebrando en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella (Málaga), Inda ha querido deshacerse en elogios ante un García-Castellón al que se le recordará, entre otras cosas, por ser «un auténtico héroe de la lucha contra el terrorismo».

Eduardo Inda ha comenzado su presentación hablando de Wikipedia, web que «forma parte de esa internacional ultraizquierdista mundial» que provoca que quienes no son de izquierdas» aparezcamos como unos facinerosos». «Wikipedia dice que nací en julio, cuando nací un 29 de octubre. Dicen que me han condenado en no sé cuántas ocasiones cuando no me han condenado en mi puñetera vida. Y si siguen leyendo llegarán a la conclusión de que Osama Bin Laden es una hermanita de la caridad a mi lado. Pues a Manuel García-Castellón le ocurre lo mismo. Es un juez de primera división. Él sería a la judicatura lo que sería Messi o Cristiano Ronaldo al fútbol. Pues en Wikipedia, uno de los epígrafes de García-Castellón es el de praxis polémicas. Para Wikipedia estamos ante un prevaricador», ha lamentado Eduardo Inda.

Pero es que el director de OKDIARIO ha condenado que si sigues avanzando en la descripción que Wikipedia hace del magistrado García-Castellón «le acusan de lawfare en todas partes». «Cuando García-Castellón jamás ha sido sancionado por prevaricación y ha instruido algunos de los casos más importantes de la historia de España. Después coges a Cándido Conde-Pumpido, que es bastante de izquierdas, y empiezas a leer su Wikipedia y ni una sola tacha. Todo maravilloso y ni un solo epígrafe dedicado a sus polémicas. Pero es que vamos con Baltasar Garzón y para Wikipedia es el gran luchador de la Justicia universal, cuando resulta que fue condenado por prevaricación. Es verdad que eso aparece en un epígrafe pequeñito, pero claro, diciendo que la ONU dijo que era inocente», ha relatad Inda, que lo ha tildado como «absolutamente tremendo».

«A Manuel García-Castellón se le imputa todo lo contrario. Dicen que es practicante habitual del lawfare, que ha perseguido a los independentistas catalanes… Pero olvidan que en 1993, siendo magistrado de instrucción en Valladolid, resolvió dos casos que fueron tremendos, como el caso de Olga Sangrador, una chica de 9 o 10 años que fue asesinada y que este señor resolvió en tiempo récord. Yo he visto pocos casos tan complicados resueltos en tan poco tiempo. Pero es que ocurrió lo mismo con otra chica, con Leticia Lebrato, que corrió la misma suerte que Olga Sangrador. Y a mí esto me llama la atención, sobre todo en comparación con Marta del Castillo, que 15 años después de su terrible muerte los padres ni siquiera tienen la posibilidad de recuperar el cuerpo de su hija», ha afirmado el director de OKDIARIO.

«Manuel García-Castellón es también uno de los que más ha luchado contra la banda terrorista ETA. Él es un auténtico héroe de la lucha contra el terrorismo», ha subrayado Eduardo Inda, que considera que el magistrado es «uno de los pocos que se atrevió a proceder contra un delincuente llamado Pablo Iglesias». «Podemos ha cometido toda suerte de irregularidades. Nació financiado por una narcodictadura que asesina a opositores políticos, y que mete en la cárcel a cualquiera que no opina como ellos, a cualquiera que no se somete. La mayoría de los jueces se han lavado las manos porque decían que no había pruebas, aunque yo creo que las había para dar y tomar, pero no lo hicieron porque Podemos mete mucho miedo. Pero a mí me han metido 20 querellas y las 20 se las han tenido que meter por donde les haya cabido. Iglesias me ha metido siete y ha perdido las siete. Pero Manuel García-Castellón procedió, y si no ha podido seguir adelante es porque desde arriba le cortaron las alas», ha lamentado Inda.

«Pues Wikipedia ha metido a Manuel García-Castellón que el 24 de enero de 2025 asiste como ponente a unas jornadas organizadas en Marbella por OKDIARIO, y añaden que es un medio financiado por el PP de Madrid. Pero nosotros facturamos 14 millones y lo que nos da el PP de Madrid es una proporción infinitesimal en relación a nuestra facturación», ha advertido el periodista antes de dar paso a la ponencia del día: la de Manuel García-Castellón.