Ignacio Garriga: «Ver a Puigdemont sentado en el Parlament sería una humillación a España»

El presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña y secretario general del partido, Ignacio Garriga, tiene claro que este jueves «veremos a un PSC separatista que apoyará todas las ideas de ERC y los Comunes». En una entrevista concedida a OKDIARIO, el dirigente catalán lamenta que «hay muchos catalanes que se sienten defraudados y están molestos por lo que está pasando», y añade: «Espero que no tengamos que ver a Puigdemont sentado en el Parlament porque sería una humillación al pueblo español», sentencia.

«Salvador Illa ha demostrado ser un separatista más», manifiesta Garriga, que recuerda: «La vivienda se ha convertido en un bien de lujo y tenemos la peor educación de España según los datos del informe PISA y, además, somos la región que más delincuencia tiene por esas políticas de fomento de la inmigración ilegal».

El líder de Vox en Cataluña ha solicitado al presidente del Parlament, Josep Rull, que la cámara catalana no colabore con la llegada de Puigdemont, que califica como «una gran humillación a los españoles». Por ello, su formación ha convocado una protesta y anima a todo el mundo a que se acerque con banderas nacionales para recibir al ex president fugado «como se merece», dice.

PREGUNTA.- Mañana veremos un pleno histórico del que estará pendiente mucha gente, ¿qué cree que puede pasar?

RESPUESTA.- Vamos a tener un pleno más que histórico, que lo será. Por desgracia para los catalanes y para el conjunto de los españoles, vamos a presenciar un pleno donde Salvador Illa y el Partido Socialista, que tanto ha procurado tapar su verdadera cara de partido separatista más, va a salir a hacer un discurso donde va a comprar todas las ideas y va a explicar la estrategia que comparte con Esquerra Republicana y con los Comunes.

Por ello va a estar Vox, como no puede ser de otra manera, liderando la oposición y ofreciendo un proyecto de alternativa al conjunto de los españoles y de manera especial a los catalanes, que llevan mucho tiempo sufriendo a gobiernos separatistas con el apoyo siempre inestimable del Partido Socialista. Y esperemos que no tengamos que sufrir una de las mayores humillaciones que se pueden sufrir, que es tener que ver al delincuente, al prófugo de la justicia, Puigdemont sentado en el Parlamento de Cataluña.

Por eso nosotros hemos llamado a los catalanes a recibirlo en caso de que no sea detenido en el día de hoy o a primera hora de mañana con banderas nacionales como se merece y gritarle lo que todos deseamos, que es ‘¡Puigdemont a prisión!’, y que de una vez por todas los delincuentes paguen por los graves delitos que cometieron en su día.

P.- ¿Es bueno este pacto para Cataluña? Sabemos que la región tiene grandes problemas como la inmigración que quizá se estén dejando fuera de la ecuación…

R.- Efectivamente, es un pacto que constata, en primer lugar, que el Partido Socialista se ha quitado la careta, algo que nosotros llevamos mucho tiempo denunciando. Es un partido separatista más y ya comparte ideas y estrategia con el separatismo. Y sólo hace falta ver el pacto suscrito con Esquerra Republicana y con los Comunes. Un pacto donde se reconoce a Cataluña como nación.

Un pacto que habla claramente de romper la caja única de todo el Estado. Un pacto que pretende impulsar una consejería para imponer todavía más el catalán y excluir a los castellanoparlantes. Un pacto que en ningún caso habla –como he dicho antes– de las verdaderas urgencias y retos que tiene Cataluña. Insisto, una Cataluña inmersa en una absoluta decadencia por culpa de unos políticos como Illa, como Aragonés, como todos los de Junts que han hecho que hoy en Cataluña la vivienda se haya convertido en un bien de lujo o que tengamos la peor educación de toda España según los datos del informe PISA. Somos la región que tiene más delincuencia provocada por esas políticas de fomento de la inmigración ilegal. Cataluña, que era un polo industrial, ha dejado de serlo y lo único que vemos es cómo cada día cierran más industrias y cómo Cataluña es la región con más impuestos propios.

P.- ¿Qué papel ha jugado en esta investidura Pedro Sánchez?

R.- Estoy convencido de que Pedro Sánchez ha marcado la estrategia de Salvador Illa del Partido Socialista en Cataluña, porque lejos de esa concepción de que el Partido Socialista es diferente en unas regiones que otras, no hay un PSOE bueno, hay un PSOE de paja. Es el Partido Socialista corrupto, obrero y español, que como sabes, no tiene nada de obrero y mucho menos de español, pero que sí tiene un denominador común en todas las delegaciones del Partido Socialista, que es hacer todo lo que esté en su mano con tal de llegar al poder o mantenerse en el poder.

Aquí ha habido un intercambio de la caja por un intercambio de la llave del Palacio de la Generalidad que Pedro Sánchez ha dirigido desde atrás para él poder mantener la llave de Moncloa. Claramente, Sánchez se rindió ante el separatismo por 7 votos y aquí Illa se va a rendir por 20 votos del separatismo. El mismo día y el mismo Partido Socialista que decía hace un tiempo que no habría amnistía, que no habría indultos, que no habría modificación del Código Penal al dictado de los separatistas. Y hemos visto cómo meses después se ha ido cumpliendo absolutamente todo. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez ha pactado con el separatismo de Junts y de Esquerra Republicana la fórmula para poder celebrar ese referéndum que tanto ansía el separatismo. Lo que olvida Pedro Sánchez y olvida el Partido Socialista es que habrá un pueblo español que frenará esos delirios del autócrata porque no se lo vamos a permitir.