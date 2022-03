Pablo Iglesias tendrá su espacio reservado en la galería de ministros españoles. A pesar de que sólo estuvo poco más de un año al frente de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, el equipo de su sucesora, Ione Belarra, ha encargado un retrato a una empresa por 1.197,90 euros.

El ex líder de Podemos aparece en el contrato que desvela OKDIARIO, que tiene el siguiente objeto: «Servicio mediante contrato menor de un retrato del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 don Pablo Iglesias Turrión». El encargo parte de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica.

Sólo se ha recabado una oferta para este contrato. De esta forma, se ha adjudicado a dedo a la compañía de artes gráficas Artimag, una empresa que ni consta en el Registro Mercantil, ni ha dejado ningún rastro en Internet. Llama la atención que el contrato que obra en el Portal de Contratación refleja como adjudicatario el NIF B88076740 que corresponde con una compañía con otro nombre: Agr Imagen Integral S.L. por lo que podríamos estar ante un error en el contrato. El plazo de ejecución es de 30 días a contar desde el pasado 4 de marzo.

Resumen del contrato en el Portal de Contratación. (Clic para ampliar)

Este reconocimiento a Iglesias se suma a la reciente concesión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Según el real decreto, el ex vicepresidente merecía este homenaje por su «servicio a la Corona», a pesar de ser abiertamente republicano y antimonárquico.

El decreto que rige esta condecoración, aprobado en 2002 bajo el Gobierno de José María Aznar, determina que es para «condecorar a individuos beneméritos». Es habitual que esta condecoración se conceda a ex ministros. De hecho, llamó la atención la concesión a ministros fugaces como Máximo Huerta (Cultura) o Carmen Montón (Sanidad). En total, siete ex ministros del PP, catorce del PSOE y dos de Podemos (el propio Pablo Iglesias y Manuel Castells).

Zapatero

Este gasto en retratos oficiales no es el primero en los últimos meses. Recientemente, el Gobierno encargó el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por 38.500 euros. La obra se realizó en 2021 por el fotógrafo francés Pierre Gonnord y se exhibirá próximamente en la galería de expresidentes del edificio del Consejo de Ministros.

Según la memoria justificativa publicada por el órgano de contratación, fue un “procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, también a dedo. La Subdirección de la Oficina Presupuestaria justificó “el carácter personalísimo y artístico del servicio, que conlleva que el mismo únicamente pueda ser realizado por el licitador elegido por Don José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que es costumbre que sean los propios expresidentes los que elijan el artista que haga su retrato”.

La obra completará la galería de expresidentes de la que ya forman parte los cuadros de Leopoldo Calvo-Sotelo, Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, y en la que por el momento falta Mariano Rajoy.