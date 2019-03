Iglesias y Montero son los únicos líderes políticos que han dado plantón a los actos del 11-M

Ni Irene Montero ni Pablo Iglesias, portavoz del partido y líder en funciones y secretario general respectivamente, acudirán a ningún acto en homenaje a las víctimas del atentado del 11-M. Mientras los líderes del resto de partidos han estado presentes en unos u otros actos, Montero e Iglesias han decidido ausentarse en todos ellos.

Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos, el diputado Juan Antonio Delgado y la portavoz adjunta, Ione Belarra, se han repartido en dos actos en los que la formación morada ha estado presente para honrar la memoria de las víctimas en este 15 aniversario.

Podemos ha formado parte del homenaje organizado en la Estación de Atocha, lugar donde ocurrió el atentado, organizado por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, los sindicatos CCOO y UGT de Madrid y la Unión General de Actores y también estará presente en el acto institucional convocado por el Gobierno que se desarrollará en la Plaza de Daoiz y Velarde, en Madrid.

Sin embargo, ni en estos, ni en el resto de homenajes organizados durante este lunes, Irene Montero hará acto de presencia en representación de su partido. Tampoco lo hará en su lugar el secretario general, Pablo Iglesias que, a pesar de encontrarse de baja, acudió el pasado día 6 de febrero a La Moncla para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de desbloquear las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Twitter

Montero se ha limitado a enviar un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que ha recordado la tragedia que ocurrió hace 15 años en Madrid.

“15 años de un #11demarzo que nos hizo temblar de indignación y dolor, que movilizó una contundente respuesta de solidaridad, respeto y un compromiso inquebrantable con la paz. A las víctimas, familiares y amigos, un enorme abrazo y el compromiso de no olvidar. Para que nunca más”, ha publicado.

De la misma manera, Iglesias ha usado las redes sociales para recordar a las víctimas con dos mensajes: uno de homenaje y otro de ataque contra el gobierno de Jose María Aznar.

La manipulación del Gobierno Aznar y el papel de los medios que aún defienden la teoría de la conspiración (atribuyen los atentados a los servicios secretos franceses y marroquíes en connivencia con aparatos del Estado) nos siguen avergonzando. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 11, 2019

Sin motivación concreta

Montero no acudirá a los actos porque “ya lo hacen otros representantes”. Así lo confirman fuentes internas a OKDIARIO, que aseguran que no existe ninguna razón concreta por la que la líder de los morados no esté presente en los homenajes. De hecho, Montero presenta durante la jornada una agenda vacía.

El partido no considera importante que sea ella quien represente a la formación durante la jornada y ha decidido que sean otros los que lo hagan en su lugar.

Iglesias por su parte de excusa en la continuidad de su baja de paternidad que, por otro lado, acabará antes de lo previsto ante la grave crisis por la que atraviesa su partido.

¿Y los demás?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá el acto institucional al que acudirán Elizo y Belarra durante la tarde. También ha estado presente en el de la Comunidad de Madrid que ha tenido lugar en la Puerta de Sol.

Pablo Casado, presidente del PP, ha incluido en su agenda el acto organizado por la Comunidad de Madrid, al que ha acudido con la candidata Isabel Díaz Ayuso. También ha estado presente en la ceremonia del Bosque del Recuerdo en la parque de El Retiro de Madrid.

En el Retiro ha estado también, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que participará además en el organizado por el Gobierno esta tarde. Acudirá acompañado de la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.