Iglesias hace el ridículo: acusa al CGPJ de filtrar información a OKDIARIO que está en su web

Pablo Iglesias vuelve a meter la pata. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno ha publicado en su página web Diario Red una noticia según la cual el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha filtrado a OKDIARIO una información sobre el regreso a la judicatura de la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Sin embargo, los datos que publicó este periódico estaban colgados desde hace días en la página web del órgano de gobierno de los jueces junto a otros muchos expedientes similares.

Además, el ex líder de Podemos señalaba con su dedo acusador al presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte. El medio publicaba el titular «El CGPJ filtra a OKDIARIO información sobre el futuro laboral de la jueza Victoria Rosell». Sin embargo, este periódico ahora desvela el documento colgado para todo el mundo en la web del Poder Judicial desde hace días, que da pie a la información sobre los expedientes del CGPJ que ha disgustado a la propia Rosell y a Pablo Iglesias.

Iglesias asegura en el cuerpo de la información que OKDIARIO «confirma el reingreso de Rosell incluso antes de ser publicado oficialmente en la web del CGPJ». Sin embargo, Diario Red no atiende a los matices. La noticia que critican se tituló «Victoria Rosell no ve futuro en Podemos y tramita su reingreso como juez». No hace referencia a que el CGPJ haya aceptado ya su reingreso.

Documento ubicado en la web del CGPJ.

La web de Iglesias reconoce, en todo caso, que Rosell se enteró por esta cabecera de que el CGPJ había incluido en sus órdenes del día su expediente. La información de Canal Red dice: «La magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género señalaba en sus redes que el periódico de Eduardo Inda había sido informado de su regreso a la judicatura incluso antes que ella misma».

A continuación, Diario Red se dedica a hacer valoraciones como: «OKDIARIO no ahorraba en descalificaciones y desinformación para atacar a la jueza podemita, esta vez, a cuenta de su reingreso en la carrera judicial».

Critican que se hable de puerta giratoria de la política a la judicatura por parte de Rosell tras sus posicionamientos en el Congreso y su papel en la redacción de leyes como la del Sólo sí es sí o Ley Montero. «La propia Rosell bromeaba sobre ello en sus redes sociales, ya que la supuesta puerta giratoria a la que alude OKDIARIO no es sino la toma de posesión de su cargo como magistrada que corresponde a Rosell tras cesar como alto cargo en la Administración General del Estado».

Recuerdan que es «habitual» tras el cese de altos cargos en el Gobierno, si son funcionarios públicos con plazas en propiedad, el regreso a su destino anterior. Además, señalan que ha seguido los pasos de «otros ex altos cargos de la anterior legislatura que no han ocupado portada ninguna por lo que no es sino un trámite absolutamente normal en los procesos de composición de las estructuras administrativas del Estado».

Se trataba entonces, no obstante, de directivos desconocidos para la opinión pública y que no contaban con controversias a sus espaldas como el impulso a legislaciones con graves efectos indeseados, como la reducción de penas a más de mil violadores y agresores sexuales, o la excarcelación de más de un centenar de los mismos.