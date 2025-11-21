Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen tras una misa en honor a Franco

Un hecho lamentable ocurrió este jueves a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid, donde se celebró una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Allí un hombre, que portaba una bandera franquista, manoseó los pechos de dos activistas de Femen que habían acudido al acto para protestar con el torso desnudo.

Las jóvenes, que portaba carteles con lemas como «Fascismo legal, vergüenza nacional», «al fascismo, ni honor ni gloria», recriminaron al hombre en varias ocasiones para que no las tocase mientras protestaban y eran insultadas por los asistentes al acto. «Señor, que no toque, no toque», dijo una de las jóvenes mientras era increpada y empujada por otras personas que habían acudido a la misa homenaje del general Franco.

La protesta, que apenas duró unos minutos, tuvo lugar ante numerosos periodistas que cubrían el evento organizado por la familia del dictador y su fundación. En la entrada de la parroquia, situada en el número 88 de la calle Velázquez, varios simpatizantes de Franco cantaban el ‘cara al sol’ haciendo el saludo romano al grito de «España cristiana, no musulmana» y vitoreando el nombre del dictador mientras las activistas protestaban. El grupo franquista, que también había instalado un puesto de venta de objetos relativos a Franco, comenzó a llamarlas «guarras» y «cerdas» entre otros descalificativos. «Menudo espectáculo» expresó abochornado el nieto de Franco, Jaime Martínez-Bordiú a su llegada al funeral, al que también asistió el bisnieto del dictador Luis Alfonso de Borbón.

La tensión a las puertas de la parroquia fue en aumento, ya que tras el acto un exaltado franquista arremetió contra la prensa y le quitó el teléfono a una reportera al grito de «dejad de molestar ya, sois unos sinvergüenzas». Un momento en el que el nieto de Franco intervinó en defensa de la prensa: «Déjale, déjale, no pasa nada, tranquilo hijo, no pasa nada, paciencia» pidió instaurando la calma.