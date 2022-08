El Ministerio del Interior ha comunicado este miércoles a las víctimas de ETA el traslado de etarras más simbólico de cuantos se recuerdan. Dos de los presos históricos de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote -asesino de Miguel Ángel Blanco- y Henri Parot, que dio nombre a la doctrina que acortó las penas a los terroristas, cumplirán a partir de ahora condena en las cárceles del País Vasco. El paso previo a su excarcelación. El traslado incluye a otros 11 etarras y se ejecuta a ocho días de que el propio ministro Fernando Grande-Marlaska inaugure en Nueva York el Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, que España organiza con la ONU. El congreso, como ha publicado OKDIARIO, ha recibido las críticas de las víctimas, que no han sido invitadas por el Gobierno español.

Estos 13 nuevos traslados se unen a las decenas que ya se han venido aprobando desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. En total, se ha trasladado a 203 etarras, 98 de ellos con delitos de sangre y con un historial de 217 atentados y 298 víctimas. Sánchez ha entregado ya a 143 terroristas a las cárceles del País Vasco y a otros 18 a Navarra.

Txapote, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA fue trasladado con anterioridad en marzo de 2021 desde la prisión de Huelva a la de Madrid-Estremera dentro de la política de acercamientos impulsada por el Ministerio del Interior desde junio de 2018.

Cumple condena por 14 asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica Herzog o Fernando Buesa. Detenido en Francia en 2001, formó parte del ala dura de la banda terrorista al no haber mostrado nunca arrepentimiento por sus crímenes. Será clasificado en segundo grado o régimen ordinario. El año que viene cumplirá las tres cuartas partes de su condena, lo que abre la puerta a su posible salida de prisión.

Henri Parot cumple condena por acumular 39 atentados con víctimas mortales. El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales -cinco de ellas niñas- mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos.

El traslado se produce justo cuando Sánchez ha reforzado el papel de Bildu como aliado preferente para mantenerle en La Moncloa. La formación proetarra ha apoyado al Gobierno en algunas de sus últimas iniciativas legislativas, como la llamada Ley de «Memoria Democrática» o, más recientemente, el decreto con medidas para el «ahorro energético».

Congreso

La próxima semana, Marlaska se desplazará a Nueva York para participar en el congreso sobre terrorismo, en el que participará también el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero. Como publicó OKDIARIO, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que no el Gobierno español no había contado con las principales asociaciones para preparar los testimonios que se ofrecerán en este foro. Las organizaciones han manifestado su temor porque «el relato no sea veraz». Desde Interior aseguraron que las invitaciones corresponden a la ONU y admitió que las víctimas no podrán intervenir.

«Es necesario contar la verdad de lo que ha pasado y lo que sigue pasando, que tenemos a Bildu en las instituciones, un partido que no ha condenado el pasado terrorista, que hay etarras huidos de la Justicia», ha lamentado Miguel Folguera, consejero de esta asociación de víctimas, ex guardia civil y víctima directa del terrorismo de ETA, en declaraciones a este periódico.

Folguera considera imprescindible que en el congreso estén representadas las «víctimas independientes», que «cuenten su relato» y «cómo se rompe la vida después de un atentado». «Ahora vemos cómo los terroristas son premiados con terceros grados y cómo se ceden las Prisiones al País Vasco, y eso hay que contarlo, pero como no quieren que lo contemos, nos vetan. No podemos contar el relato que se quiera contar, me parece indigno», ha denunciado.