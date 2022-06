El hijo pequeño de Isabel II visita Gibraltar pese a la protesta de España

Los condes de Wessex, el príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II de Inglaterra, y su esposa, Sophie Rhys-Jones, han recorrido diferentes puntos de Gibraltar en la segunda jornada de su visita oficial para participar en los actos del 70 aniversario de la llegada al trono de la soberana británica. La visita se ha iniciado como estaba prevista, pese a la protesta que elevó España a finales del mes pasado, cuando se anunció.

El Gobierno español trasladó su «malestar» a Reino Unido por esta visita real británica del 7 al 9 de junio a Gibraltar con motivo de los actos del Jubileo por el 70 aniversario de la llegada al trono de la reina Isabel II.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fue el encargado de trasladar esta queja, si bien las fuentes no quisieron aclarar entonces si ha sido por la vía de una nota verbal, como suele ser habitual en este tipo de casos, o mediante la convocatoria del embajador británico en Madrid, un gesto de una mayor carga simbólica.

«España considera que la visita no resulta oportuna, en el marco del proceso de negociación para un futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y de los acuerdos bilaterales» entre los dos países necesarios para la aplicación de dicho acuerdo que, una vez cerrado, «definirá unas nuevas relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea», precisaron las fuentes.

La queja por la visita del hijo menor de Isabel II, Eduardo, y su mujer a Gibraltar, adelantada por el medio especializado The Diplomat, no es inusual, aunque en este caso el Gobierno ha tardado tiempo en hacer palpable su malestar, ya que la noticia de que la pareja visitaría el Peñón se conoció el pasado 31 de marzo.

Ya en el pasado, los distintos gobiernos españoles se han quejado ante las autoridades británicas cuando se han producido visitas de miembros de la familia real británica a Gibraltar. En 2012, con motivo del 60 aniversario de la llegada al trono de Isabel II, el Gobierno de Mariano Rajoy también se quejó a Londres por la visita de los condes de Wessex.

Londres y Bruselas están negociando actualmente un acuerdo que regulará las relaciones del Peñón con el bloque después del Brexit sobre la base del memorándum sellado por Reino Unido y España el 31 de diciembre de 2020 y que contempla la supresión de la Verja.

Aunque inicialmente se esperaba que el texto estuviera cerrado para finales de 2021, las partes se dieron luego de plazo hasta el primer trimestre de este año para cerrarlo, algo que no ha ocurrido hasta la fecha.

El pasado 13 de mayo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que las negociaciones «avanzan a buen ritmo» y de hecho «hay textos concretos sobre la mesa». «Esperamos que comience la redacción pronto con soluciones concretas y jurídicas sobre los puntos importantes», indicó.

La agenda del segundo día ha comenzado mañana de este miércoles con una visita al Moorish Castle, una fortificación medieval, conocida también como el Castillo Moro, ubicada en lo alto del Peñón, según ha narrado en sus redes sociales la Oficina de Información del Gobierno gibraltareño.

Thank you Gibraltar for the lovely welcome for The Earl and Countess of Wessex!

🔗 https://t.co/QWzoN9w1DM pic.twitter.com/5CWyubs10f

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 7, 2022