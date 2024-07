El hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez desea que «salga indemne»

Javier de Lucas, ex senador socialista y hermano del fiscal jefe de la Fiscalía Europea que ha asumido parte de la investigación sobre Begoña Gómez, espera que la mujer de Pedro Sánchez «salga indemne» del procedimiento judicial abierto sobre ella. «Personalmente, espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la ‘pena de telediario’. Pero reconozcamos también que hemos llegado a un punto en que intentar cortocircuitar toda información sobre ese procedimiento parece poco compatible con usos democráticos básicos», escribe en un artículo periodístico de opinión publicado el pasado 23 de julio.

El caso de Begoña Gómez ha copado la actualidad informativa. Por primera vez, la mujer de un presidente del Gobierno de España está siendo investigada por corrupción. La mencionada investigación, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41, ha provocado opiniones de todo tipo entre los militantes de PSOE, grupo del que forma parte Javier de Lucas. El socialista publicó una columna de opinión en un medio de comunicación digital próximo a la izquierda en el que cuestionaba la investigación judicial. «Buena parte de quienes lo han alimentado desde el principio apenas ocultan su designio de que sea caso Pedro Sánchez», señalaba de Lucas a la vez que decía que la investigación se había abierto basándose en informaciones supuestamente periodísticas».

Lo cierto es que la instrucción sobre Begoña Gómez no sólo está los tribunales de Plaza de Castilla. También ha llegado hasta la Fiscalía Europea, que dirige el hermano del columnista al encontrarse entre los contratos investigados dotaciones de fondos europeos. Las actuaciones, señala el hermano del fiscal jefe, «tienen todo el aspecto de libelos urdidos en buena medida por actores vinculados a la ultraderecha, por más que existan aspectos que han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid y a la Fiscalía Europea a autorizar y emprender investigaciones, respectivamente». La Audiencia madrileña avaló que el instructor continuará parte de la investigación.

Javier de Lucas también se hace eco en su artículo en InfoLibre de las críticas al trabajo del juez Juan Carlos Peinado en su escrito: «Algunos consideren que su proceso es un ejemplo de lawfare, y tomando pie de la peculiarísima instrucción del procedimiento que está llevando a cabo el juez Peinado hayan trazado incluso un perfil que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha». El instructor ha llegado a recibir amenazas por la forma en la que está instruyendo el procedimiento sobre Begoña Gómez.

Consejos para el PSOE

El ex senador socialista también aprovecha su columna para dar una serie de consejos a los miembros del PSOE. Javier de Lucas considera que Begoña Gómez debía haber sido «más prudente» al escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador, que licitaba ante la administración. Aunque, a su juicio, estas cartas sobre Carlos Barrabés «no son ilegales».

También se detiene las reuniones que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, dijo haber tenido con Begoña Gómez en La sede presidencial para otorgarle la cátedra de Transformación Social Competitiva sin tener titulación oficial. «Quizá debía haber aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa, para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que están arrojando sobre él y la señora Gómez», aconseja.

El artículo periodístico defiende además las actividades laborales de la mujer de Sánchez. «La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional, pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del presidente, que no es un dato que carezca de relevancia pública», opina.

El hermano del fiscal europeo, que dirige la investigación sobre la esposa del presidente, no oculta a los lectores de su columna de opinión su vinculación con en el PSOE. «Hablo, por cierto, de un partido –en este caso el PSPV-PSOE– en el que milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y XIV legislaturas. Lo reitero: me parece lógico y comprensible que en el seno del partido se crea necesaria la defensa del honor y la integridad del secretario del partido y presidente del Gobierno, y puedo comprender que se haga incluso más allá de lo prudente», zanja Javier de Lucas.