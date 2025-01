Guardiola carga contra Illa por apoyar el apagón nuclear: «Que cierren las centrales de Cataluña»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este jueves la continuidad de la central nuclear de Almaraz frente a la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez que insiste en cerrar esta planta. «Yo desde luego no quiero que cierre ninguna central, porque lógicamente estoy con el sentido común, porque esto no va de partidos va de razones. Yo lo que quiero es la soberanía energética para mi país», ha dicho la líder regional quien ha señalado que comiencen por cerrar las centrales de Cataluña a la vista del rechazo de Salvador Illa hacia la energía nuclear. «Lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su Gobierno autonómico y donde la sociedad en su conjunto la está defendiendo. Hay un voluntario, por tanto que empiecen por allí», ha indicado.

Durante una visita a la empresa Incalexa Instalaciones, en Cáceres, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica ha señalado que esta compañía ha elegido Extremadura, no sólo por el apoyo del Gobierno regional, sino por el «potencial energético» de la comunidad. «Por eso es esencial la continuidad de la central nuclear de Almaraz», ha subrayado recordando que se puso en contacto con los presidentes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha para hacer un frente común a favor de la energía nuclear.

«El presidente Mazón ha mostrado todo su apoyo, y desde aquí le tengo que dar las gracias una vez más. El presidente Page me emplazó a una reunión pero no mostraba rechazo a ese frente común y el presidente Illa sí que ha dejado muy claro que no quiere nucleares y que su apuesta de futuro pasa, en exclusiva, por las energías renovables», ha revelado María Guardiola.

En este sentido, la presidenta de Extremadura ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera cerrar la central nuclear de Almaraz pero que no ordene el cierre de las centrales de Cataluña cuando su presidente se opone a la energía nuclear. «Hoy me gustaría decirles que si Cataluña no quiere nuclear que comience el Gobierno de España cerrando las centrales nucleares de Cataluña. Yo le cambio ahora mismo la hoja de ruta de cierre al presidente Illa, al menos de momento, hasta que tengamos un Gobierno nacional que tenga sentido de Estado», ha dicho.

A juicio de la presidenta autonómica, el Ejecutivo nacional debería comenzar cerrando las centrales en aquellas comunidades donde la sociedad las rechaza y no al revés. «A la vista de las evidencias y de la negativa de dar marcha atrás a esta orden de cierre lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su Gobierno autonómico y donde la sociedad en su conjunto la está defendiendo. Hay un voluntario, por tanto que empiecen por allí», ha apuntado.

Por último, la jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos que componen la Asamblea de Extremadura para aprobar «el mayor presupuesto de la comunidad autónoma». «Lo que importa ahora mismo y lo que está en juego es el bienestar de los extremeños yo les invito a que elijan crecimiento y futuro en lugar de bloqueo y cerrazón», ha zanjado Guardiola.