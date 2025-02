Los guardias civiles en prácticas denuncian a Marlaska ante Trabajo por negarles chalecos antibalas

La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el maltrato del Gobierno a los agentes en prácticas de la Benemérita por falta de chalecos antibalas. La denuncia se ha presentado contra la Dirección General del cuerpo, adscrita al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que ya había admitido la carencia de estos elementos necesarios para los guardias civiles.

JUCIL denuncia en un comunicado publicado este jueves el «reiterado incumplimiento» de la normativa en la dotación de chalecos para alumnos en prácticas. Además, expone que esto es contrario a la Ley de Riesgos Laborales. La asociación declara que «a pesar de enfrentarse a los mismos riesgos que sus compañeros en activo, no cuentan con los chalecos antibalas adecuados», y avisa que el material en uso actualmente compromete la «capacidad de reacción y operatividad» de los agentes, con especial hincapié en los que se encuentran en prácticas, quienes no cuentan con estos útiles o lo hacen con unos que no son de su talla.

En la nota, JUCIL expone que la dirección de la Guardia Civil conoce una situación que «se repite año tras año», sin que se «tomen medidas para solucionarla». Los agentes se ven obligados en muchos casos a utilizar, en el mejor de los casos, equipos de tallaje incorrecto o que limitan su movilidad, «comprometiendo su capacidad de reacción y operatividad».

La asociación reclama medidas urgentes para dotar a todos los agentes de un chaleco antibalas «técnicamente adecuado y ajustado a su ergonomía». También se exige a la Inspección de Trabajo la depuración de responsabilidades y la imposición de las sanciones a aquellos que no han actuado «con la diligencia necesaria» para equipar a los miembros de la Guardia Civil.

JUCIL, que cuenta con más de 15.000 miembros y se define como la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil, avisa de que seguirá «vigilando el cumplimiento de la normativa», con el compromiso de «adoptar las acciones necesarias para garantizar la protección de los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones».

La Guardia Civil reconoce las carencias

Otra agrupación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, señaló hace unas semanas que los agentes se enfrentan a «riesgos debido a la insuficiencia de medios». Así lo denunció ante el Consejo de la Guardia Civil, alertando de las carencias en el equipamiento, también de las unidades de seguridad que prestan servicio en centros penitenciarios. El propio Consejo de la Benemérita ha contestado a estas quejas, recurriendo a datos precisos aportados por el Mando de Personal. Y lo ha hecho reconociendo sin ambages la insuficiencia de medios, aunque «sin aportar soluciones a corto plazo».