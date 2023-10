Unas 300.000 personas según Societat Civil Catalana (SCC) se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona contra la amnistía en la protesta organizada por la entidad. El acto ha dejado momentos memorables como el gran discurso del socialista Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña, que acusó a Pedro Sánchez ser un «nuevo Godoy» que pretende acabar con el imperio de la ley para seguir en el poder. «Que sepan que ya no somos la mayoría silenciosa, ¡viva la Constitución!», afirmó entre aplausos y vítores.

«Ciudadanas y ciudadanos estamos aquí porque a los catalanes os quieren robar Cataluña. Porque no hay conflicto de Cataluña con el resto de España. Lo que hay es un contencioso de los independentistas que quieren imponer al resto de los catalanes su modelo de sociedad. Y estamos aquí también porque nos quieren robar España, la España de la Constitución, la España de la ley no puede llegar a pensar yo volver otra vez a tener que manifestarnos en la calle para defender la vigencia de la Constitución, para defender el imperio de la ley, para defender la separación de poderes. Y por eso estamos hoy aquí», denunció ante una multitud de banderas españolas.

«Saquemos la venda de los ojos. La amnistía y la autodeterminación es un capítulo más de un problema político. No es un debate jurídico entre constitucionalistas. Es un proyecto para que unos sigan en el Gobierno, para que otros avancen en sus objetivos independentistas y para que los comunistas sumados puedan conseguir alterar la forma de Estado y derogar la Constitución. Los españoles y los catalanes, ya nos dimos la amnistía. Ya aprobamos la amnistía en la Transición. Cuando nos reconciliamos con nuestro propio pasado, cuando superamos las dos Españas que hoy quieren volver a imponer. Las dos orillas enfrentadas sin puentes. ¿Y qué votamos? Votamos la autodeterminación libre y legalmente, no como hacen los golpistas. Votamos el referéndum que aprobó la Constitución. Un referéndum que en Cataluña obtuvo el 90% de los síes. Un referéndum en el cual la mayoría de los catalanes expresaron su compromiso constitucional con la España democrática que surgía superando las divisiones del pasado. Y por eso estamos aquí hoy. La gente común, la gente que queremos mantener esa España de la Transición, esa España en paz, esa España en Concordia. Y no hay mejor ciudad para defender a España que Barcelona», continuó.

«La Barcelona del más común de los españoles, que fue Miguel de Cervantes, que la alabó con un elogio en la boca de Don Quijote, que decía que Barcelona” era la patria de los valientes y la venganza de los ofendidos”. ¡Y hoy estamos aquí los valientes y los ofendidos! No queremos que continúe paso a paso ese proyecto de destruir la España constitucional. Porque si el indulto perdonó a los delincuentes con la amnistía se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas, pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la justicia, se quiere deslegitimar la fuerza de la ley, se quiere acabar con la división de poderes, se quiere hacer Venezuela de España», explicó el ex regidor coruñés.

«Este no es un debate de derechas contra izquierdas. Es un debate de constitucionalistas contra rupturistas. A quien me escuche, no se puede ser y no ser a la vez. O lo uno o lo otro, pero no uno o lo otro. Sobre todo aquellos que se les llena la boca hablando de igualdad. Si votan y aprueban la amnistía y el proyecto independentista, cometerán el peor de los perjurios, el perjurio ideológico. Y allá aquellos que mancillen su nombre y su historia. Allá aquellos que sigan la senda constitucional del felón y del traidor. Aquellos que quieran recrear un nuevo Godoy. Nosotros seguiremos la línea de libertad y de convivencia que marcaron ya nuestros antepasados en las Cortes de Cádiz. Cuando se aprobaron las Cortes de Cádiz en mi querida ciudad de La Coruña, que fue siempre una capital puntera en la defensa de las libertades, los coruñeses cantaban una coplilla que decía “Qué es tener Constitución, es gobernar la verdad y es cesar la arbitrariedad”. Y eso es lo que queremos hoy, la verdad y que no haya arbitrariedad en las decisiones políticas que se toman. Aquí en Barcelona estamos la mayoría. Pero que sepan, hemos dejado de ser la mayoría silenciosa. Vamos a utilizar la palabra y la verdad para defender España. Y la Constitución», concluyó ovacionado por la multitud.