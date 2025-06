Gonzalo Miró ataca a Ayuso por la polémica del pinganillo: «En Madrid no somos todos tan catetos»

Gonzalo Miró, colaborador habitual en programas de radio y televisión, ha atacado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la polémica del pinganillo ocurrida durante la Conferencia de Presidentes este viernes. «No penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos», ha dicho el hijo de Pilar Miró durante su discurso en la gala de los Premios Ramón Rubial, al recoger el galardón a la Comunicación.

Gonzalo Miró no ha sido el único de los galardonados que ha mandado un mensaje velado contra Ayuso durante la entrega de premios. La abogada Cristina Almeida y el ex ministro Joaquín Almunia también han reivindicado el derecho a expresarse en lengua vasca.

La polémica estaba servida después de que Isabel Díaz Ayuso abandonara la Conferencia de Presidente este viernes cuando el lehendakari, Imanol Pradales, comenzó su intervención en vasco. En ese momento la presidenta madrileña se puso en pie y se retiró de la Cumbre.

Joaquín Almunia, ex ministro y ex vicepresidente de la Comisión Europea y nacido en Bilbao, también aprovechó su intervención al recoger el premio por su defensa de los valores socialistas. El político, nacido en Bilbao, inició su discurso reconociendo que no habla vasco, pero que le «encanta» escucharlo. Almunia ha defendido que «España y en Europa, nadie tiene que ser discriminado, postergado, por respetar su identidad política, su identidad lingüística o su identidad de género.

La abogada Cristina Almeida, junto a sus compañeras supervivientes a la matanza de Atocha Paca Sauquillo y Manuela Carmena, ha sido galardonada con el premio Ramón Rubial a la defensa de la democracia y la libertad. Almeida ha defendido el uso del euskera y al mismo tiempo también ha aprovechado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Vengo de Madrid y de repente me he puesto a oír vasco aquí y he dicho, ¿me tendré que salir?», ha dicho a modo de gracia la abogada, en referencia a la salida de Ayuso de la Conferencia de Presidentes.

Seguidamente, Almeida se ha preguntado «para qué me voy a salir si me parece un lenguaje maravilloso», que pertenece a «un pueblo maravilloso y que ha hecho el esfuerzo de aprender una lengua maravillosa». «Yo soy de Badajoz, pero: ongi etorri, aguri tutti», ha añadido.

Posteriormente se ha referido a quienes afirman que las tres abogadas «han dado su vida por la democracia». «Yo no he dado nuestra vida porque todavía me queda mucha y seguiré dándola», ha apuntado para añadir que «los mejores puntos» que ha vivido han sido «tener compromiso social y hacerme mujer».