El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado en plena Semana Santa un Real Decreto que reorganiza el sistema de acceso a las plazas públicas de profesor en los colegios españoles. La norma se ha negociado por el PSOE con claras exigencias de Podemos, PNV y ERC. Y el resultado es visible. En vez de una vía de acceso a estos puestos escolares, se regulan tres: una por méritos y dos con distintos exámenes, lo que permitirá, dependiendo de la justificación que dé la comunidad autónoma crear una u otra plaza para poder alterar o rebajar los criterios exigidos a los profesores en sus respectivos territorios gobernados. Traducido: el Gobierno permite que Cataluña y País Vasco rebajen las exigencias de sus profesores.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, no ha tardado en criticar el sistema elegido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para reorganizar la incorporación al cuerpo de profesores con plaza pública.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno amplía a tres los modelos de acceso a la función pública docente. El primero de ellos es el concurso de méritos para acceder a las plazas estructurales de larga duración. La mecánica permitirá, de este modo, convertir en profesor a largo plazo a gente que ha entrado sin pasar por los exámenes de otros docentes. El segundo de los mecanismos sí se basa en el concurso-oposición y se destina a cubrir las necesidades del sistema transitorio de plazas para la reducción de la interinidad. Pero su examen se compone de dos pruebas no eliminatorias y compensables entre ellas.

El tercero, por último, basado también en el concurso-oposición, pero con exámenes más duros, se dirige a las plazas destinadas a la tasa de reposición. La mayor dureza de los exámenes de estas plazas públicas radica en que sus dos pruebas si son eliminatorias y no compensables. Es decir, no superada una, da lo mismo el resultado en la siguiente: se dará por no superada la oposición en su conjunto.

Los tres mecanismos permiten un grado de discrecionalidad por parte de las comunidades autónomas, que podrán, con el primero, reafirmar de forma estable en sus puestos a quienes no entraron con los exámenes de otros, y con el segundo, eludir los exámenes más duros de la tercera vía.

Los nuevos mecanismos permiten un alto grado de discrecionalidad por parte de las comunidades autónomas

“Esto muestra un fracaso evidente del Ministerio, que en su proyecto de Real Decreto exponía que ‘parece adecuado y equitativo que todos los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos docentes, que tengan lugar en el mismo período temporal, se sometan a las mismas normas y criterios’. Se trata de evitar una dualidad de modalidades de procedimientos selectivos, que dificultaría su gestión y tramitación y podría generar confusión tanto en los aspirantes como en los órganos de selección, creando situaciones de desigualdad no justificadas (…)”, señalan desde CSIF.

Este Real Decreto implica “una mayor inseguridad jurídica, si cabe. No se entiende que en el anterior proceso de reducción de temporalidad de 2017 y 2018 se adaptara el Real Decreto de acceso y fuera válido para todas las plazas ofertadas y ahora se diferencien las plazas que se cubrirán mediante dos procedimientos de concurso-oposición distintos” destacan desde el sindicato.

Para CSIF esto es una muestra más de la mala gestión por parte del Ministerio en la tramitación de dicho proyecto de Real Decreto. Además, la norma aprobada contradice las propias orientaciones que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, ha publicado y que amparaba la posibilidad de conjuntar todas las plazas en el mismo proceso de concurso-oposición.