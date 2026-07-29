El Gobierno licita en plena ola de incendios 16,6 millones para dotar a la UME de maquinaria

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha licitado en plena ola de incendios un contrato valorado en 16,6 millones de euros para reforzar los medios materiales de la UME. El objetivo es incorporar nuevos camiones volquete y remolques, tractores de cadenas y excavadoras de cadenas y de ruedas para mejorar la capacidad operativa de la unidad en futuras intervenciones.

El anuncio ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras los efectivos de la UME continúan participando en las labores de extinción de varios incendios forestales registrados en las últimas semanas, algunos de ellos de gran magnitud.

El acuerdo marco tendrá una vigencia de cuatro años y se tramitará mediante procedimiento abierto. La licitación se divide en tres lotes: uno destinado al suministro de camiones volquete y remolques, otro para tractores de cadenas y un tercero para excavadoras, tanto de cadenas como de ruedas.

Los contratos que se deriven de este acuerdo se adjudicarán con carácter anual. En el procedimiento podrán participar entre un mínimo de tres y un máximo de dieciséis operadores económicos, y una misma empresa podrá hacerse con los tres lotes si presenta la mejor oferta.

Para seleccionar a los adjudicatarios, la UME valorará principalmente el precio unitario de la maquinaria, que supondrá el 60% de la puntuación total. El 40% restante se repartirá entre la ampliación del periodo de garantía, con un peso del 20%, y las mejoras técnicas ofrecidas por las empresas licitadoras, que aportarán el otro 20%.

Las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas por vía electrónica hasta las 13:00 horas del próximo 28 de agosto. La documentación deberá remitirse a la Sección de Asuntos Económicos de la UME, con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

De acuerdo con el calendario fijado en la licitación, la apertura de la documentación administrativa está prevista para el 1 de septiembre, mientras que las ofertas económicas se examinarán el día 7 del mismo mes.