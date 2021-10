El Gobierno repartirá el gasto de las ayudas por la borrasca Filomena en los próximos ejercicios para no disparar todavía más el déficit público de 2021 y no poner en peligro los fondos europeos. Y no sólo estas ayudas, también se aplazarán durante varios años los gastos de otros muchos conceptos como el nuevo edificio de la Embajada española en Londres, las becas de prácticas de los doctorados, las inversiones del Ministerio de Agricultura o varios contratos de la Dirección General de la Policía o del Instituto Español de Oceanografía.

En el Consejo de Ministros de este martes se aprobaron 17 acuerdos por los que «se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros» para todos estos conceptos.

Entre ellos, sobresale «la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular previstos en el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca ‘Filomena’», según la referencia del citado Consejo de Ministros.

La Ley General Presupuestaria permite que se repartan algunos gastos en un máximo de cuatro años, siempre que su ejecución comience en el propio ejercicio. Además, limita las cantidades que se pueden aplazar: en el siguiente año (2022 en este caso) no se puede imputar más del 70% del gasto del ejercicio inicial, porcentaje que baja al 60% en el segundo año (2023) y al 50% en el tercero y el cuarto (2024 y 2025).

Con esta ‘patada adelante’, el Ejecutivo de Pedro Sánchez conseguirá que el déficit público de este año no se dispare todavía más: su previsión es que alcance el 8,4% este año. Hay que recordar que una de las reformas que exige la Comisión Europea a cambio de los fondos Next Generation es la vuelta de España a la senda de reducción del déficit para cumplir los compromisos europeos. Al repartir el gasto en cinco ejercicios, su impacto en el déficit de cada uno de ellos se diluye.

Todos los conceptos que se aplazan

Los conceptos cuyo coste se periodifica en ejercicios futuros son de lo más variopinto. Así, se incluyen las «necesidades derivadas de contratos y encargos relativos al seguimiento económico y científico-técnico de ayudas» de la Agencia Estatal de Investigación, las subvenciones del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria, diversos servicios y los archivos de la Seguridad Social, varios contratos «necesarios para la gestión» de la Dirección General de Bellas Artes y otros similares del Archivo Histórico Nacional.

También se incluyen «conciertos con entidades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria» del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial, la urbanización de la Ciudad del Aire en San Javier (Murcia), las «inversiones reales» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las comunicaciones del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, varios estudios y trabajos técnicos de la Dirección General de la Policía, servicios de asesoría y asistencia técnica del Instituto Español de Oceanografía o la adquisición de un inmueble para la nueva sede de la embajada española en Londres.

Asimismo, se dejan para el futuro los costes de las becas de la Escuela Diplomática y de las becas para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de doctorado. Aparte de las ayudas de Filomena, como se ha dicho.