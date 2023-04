Más allá de la cortina de humo e hipocresía totalitaria desplegada por el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus escándalos diarios, el caso de Ana Obregón -cuyos detalles concretos desconocemos- ha traído al primer plano la llamada gestación subrogada, prohibida por ley en España.

Ana del Pino es coordinadora en España de la plataforma NEOS -que respaldan públicamente, entre otros, Jaime Mayor Oreja, María San Gil o Paco Vázquez- y en Europa de One of Us. Ambas trabajan en defensa de la vida humana y de su dignidad, de principio a fin. Trabajan por ser una alternativa desde la sociedad civil a la crisis de valores que vive el mundo y, en particular, nuestro viejo continente. Pretenden suponer un aldabonazo a nuestras conciencias para reaccionar y reconstruir una identidad europea basada en los valores que han ido construyendo su historia con el respeto a la dignidad del ser humano por delante, desde su concepción hasta su muerte.

«No es maternidad subrogada. Son vientres de alquiler y es un mercadeo sobre la madre y el niño», dice para empezar Ana del Pino desde Hungría, donde asiste a un grupo de trabajo de One of Us. Se rebela contra los eufemismos: «Hoy tendemos a disfrazar todo con palabras bonitas. Como llamar ‘interrupción voluntaria del embarazo’ al aborto».

NEOS es contrario a la gestación subrogada y, por tanto, partidario -«absolutamente»- de su prohibición, como recoge actualmente la legislación española. Entiende, eso sí, que, al niño nacido por gestación subrogada en el extranjero “hay que darle una filiación al traerlo a España. Eso es un derecho del niño”.

Ana del Pino resalta que «es una barbaridad comerciar con seres humanos». Ve en este asunto un «mercadeo que afecta a la dignidad tanto de la madre como del niño que va a nacer». Una «crueldad» con la madre gestante «a la que -señala- desde la firma del contrato se le asigna un psicólogo para que no establezca ningún tipo de vínculo con el bebé durante los nueve meses de embarazo». «En el parto -añade- suelen estar los padres que han comprado al bebé para cortar ellos el cordón umbilical y llevarse ya, en ese momento, al niño». Para NEOS la gestación subrogada «cosifica también al bebé -dice Ana del Pino- que, por contrato, nunca podrá saber quiénes son sus padres reales, qué gametos se usaron o la identidad de la gestante».

«Es una barbaridad comerciar con seres humanos», señala Ana del Pino. Afirma que «estamos creando un mercado de seres humanos» y va más allá: «Esto es una vuelta de tuerca más en la deshumanización que vivimos, como el aborto o la eutanasia». Para NEOS, un atentado a la dignidad humana, base esencial de cualquier sociedad que no esté moralmente enferma. «Deberíamos reflexionar -concluye Ana del Pino- sobre cómo trabajar para el bien de todos y no para la destrucción del ser humano».