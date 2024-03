Génova quiere un cabeza de cartel para las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo en Cataluña que represente un «espectro amplio», lo cual también facilitaría la integración de miembros de Ciudadanos en la candidatura del PP. Así lo señalan fuentes de la dirección del PP, a la vez que mantienen que todavía no se ha designado su candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña para no interferir la negociación con los naranjas.

Asimismo, fuentes populares apuntan que, además de contemplar las opciones de la ex ministra de Sanidad y hoy portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, y del diputado por Barcelona Ignacio Martín Blanco -ex de Ciudadanos que crea recelo en sus antiguos compañeros naranjas-, Génova tiene en su radar a las plataformas constitucionalistas. De ahí que también se maneja a nivel interno, indican las fuentes citadas del PP, la posibilidad de un fichaje ligado a la sociedad civil para liderar el nuevo proyecto.

Un perfil, además, que represente ese «catalanismo constitucionalista» por el que apuesta el ex presidente de la Xunta de Galicia y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Un Roger Montañola del constitucionalismo», resumía otra fuente del PP, en alusión al ex líder de las juventudes de Unió y ex candidato del PDeCat.

Fuentes de la cúpula del PP recalcan que «no hay prisa» para designar candidato, dado que el plazo para presentar las listas no acaba hasta el 8 de abril, correspondiendo al Comité Electoral Nacional del partido, órgano presidido por el gallego Diego Calvo, la aprobación de las planchas para Cataluña.

La negociación entre PP y Ciudadanos iniciada hace semanas para las elecciones europeas y extendida ahora al ámbito catalán tras el adelanto electoral al 12 de mayo, se está desarrollando con lentitud. Por un lado, no escapan a Génova las tensiones internas dentro del propio Ciudadanos, donde hay un sector más proclive al acuerdo que el líder naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, quien insiste en una coalición desde posiciones maximalistas.

Y al problema de la sensibilidad del candidato, se une otro escenario adverso que genera inquietud en las filas del PP. Y es que existe la sospecha de que posibles candidatos naranjas que formen parte de sus listas puedan luego dar un salto al Grupo Mixto y conformar un subgrupo, posibilidad que recoge el reglamento del Parlament de Cataluña a partir de tres diputados. De ahí que Génova pretenda una integración en sus listas de miembros con pasado en CS que pasen a someterse a la disciplina del PP. Justamente, esto es lo que también temen en la dirección popular sobre Fernández y su círculo más cercano de continuar al frente del partido en Cataluña, que la situación derive a actos de «indisciplina», admiten las fuentes populares.

Entretanto, el presidente del PP catalán sigue a la espera de cualquier comunicación al respecto, pese a que distintas voces de organizaciones civiles en Cataluña sí le han trasladado a él un apoyo explícito y público para que sea el candidato. Al igual que cargos públicos y orgánicos de su formación a través de mensajes en redes sociales con la etiqueta «Yo con Alejandro».

Por ejemplo, el pasado fin de semana, Alejandro Fernández recibió el apoyo de entidades constitucionalistas como Asamblea por una Escuela Bilingüe, Convivencia Cívica Catalana o S’Ha Acabat!, así como de los ex presidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC) Rafael Arenas y Josep Ramon Bosch, fundador de La Lliga Democràtica.

La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, manifestó que «en Cataluña no hay electorado catalanista». «Hay electorado nacionalista a quien representa el PSC y electorado independentista con ERC y Junts a la cabeza. Y luego estamos los que parece que nos vamos a quedar huérfanos, como sigamos con estas precampañas», expresó.

Por su parte, Andrea Llopart, presidenta de S’Ha Acabat!, valoró que «aquel que decide quedarse en Cataluña antes de irse a Madrid demuestra compromiso con su tierra y sus votantes», comparando así lo que hizo Alejandro Fernández, renunciando a ir en las listas del 23J, con la marcha de Inés Arrimadas a la capital tras ganar las elecciones regionales de 2017. «Alejandro Fernández es el claro ejemplo de defensor de la libertad y no hay mejor representante que él para el PP catalán», subrayó Llopart.

«Catalanismo es nacionalismo»

En la misma línea, el catedrático Rafael Arenas comentó en redes sociales que «necesitamos candidatos que tengan claro que el catalanismo no es más que otro nombre del nacionalismo. Si hay dudas sobre esto, mal vamos. Para hacer de PSC ya tenemos al PSC», enfatizó.

Desde La Lliga, José Ramón Bosch afirmó que «conozco a Alejandro Fernández desde hace muchos años. He mantenido desencuentros ideológicos y coincidencias con él, pero siempre desde el respeto mutuo y mi profunda admiración hacia su capacidad intelectual y dialéctica. Espero que el PP no se equivoque de nuevo», apostilló.

El pasado lunes, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre también se mostró a favor de que el actual presidente del PP catalán sea el cabeza de cartel el 12M. «Soy partidaria de Alejandro Fernández. Me parece un magnífico parlamentario, un hombre muy riguroso, defensor de la Constitución y el mejor candidato que va a tener Cataluña».